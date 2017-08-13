Несколько десятков человек погибли в Непале из-за вызванных ливнями оползней

Не менее 40 человек погибли за последние два дня в Непале в результате оползней, вызванных ливневыми дождями, сообщили в воскресенье представители местных властей.
По информации местного комитета Красного Креста, число погибших превысило 50 человек, десятки людей числятся пропавшими без вести.
Еще тысячи людей были вынуждены покинуть дома из-за разгула стихии.
В ряде районов страны повреждены дома и объекты инфраструктуры.
По данным метеорологического агентства Непала, ливни продолжатся и в течение воскресенья.
Всего с начала сезона муссонов, который длится в Непале с конца июня по конец августа, в этом году погибли более ста человек.
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