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СНГ 13.08.2017 14:53

Лукашенко видит опасность в восстановлении погранзон на российско-белорусской границе

Президент Белоруссии Александр Лукашенко выразил обеспокоенность в связи с отрицательной динамикой развития отношений Белоруссии и России в рамках Союзного государства.

"У нас есть большая перед обществом задолженность по договору о Союзном государстве. Мы многое потеряли на многих направлениях. Но самое страшное заключается в том, что по некоторым вопросам мы допускаем откаты", - сказал А.Лукашенко в интервью телеканалу "Россия 24" (ВГТРК).

В данной связи он привел в пример восстановление погранзон на белорусско-российской границе.

"Мы гордились тем, что у нас равные права для россиян и белорусов. Сегодня уже начинаем шалить на границе, пограничников россияне вывели на границу, таможенники начинают себя вести непонятно как, блокируют товары. Люди из третьих стран только через международные пункты пропуска - то есть недоверие уже к нам. В этом серьезная опасность, мы начинаем откатываться", - сказал президент.

Глава государства подчеркнул, что для Белоруссии и России "важно не допустить отката и где-то хоть потихонечку двигаться вперед".

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Тэги: БЕЛОРУССИЯ, ПРЕЗИДЕНТ, РОССИЯ, ГРАНИЦЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]