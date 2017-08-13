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Дальнее зарубежье 13.08.2017 15:26

Глава объединенного комитета начальников штабов ВС США начал турне по странам Азии

Председатель объединенного комитета начальников штабов вооруженных сил США генерал Джозеф Данфорд в воскресенье прибыл в Южную Корею в рамках азиатского турне, сообщает канцелярия южнокорейского президента.

Ожидается, что в рамках это визита Дж.Данфорд проведет в понедельник встречу с президентом Южной Кореи Мун Чжэ Ином. На ней также будут присутствовать помощник южнокорейского президента по национальной безопасности Чун Ю Ен и южнокорейский коллега Дж.Данфорда Ли Сун Чжин.

Из Южной Кореи Дж.Данфорд отправится в Китай и Японию.

Основной темой этого турне являются проблемы региональной безопасности.

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Тэги: США, ГЕНШТАБ, ЮЖКОРЕЯ, ВИЗИТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]