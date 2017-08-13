Американцы переходят на ветеринарные антибиотики, чтобы сэкономить

Американцы покупают ветеринарные препараты, включая антибиотики, в обычных магазинах и через интернет, чтобы сэкономить на лекарствах и визитах к врачу, свидетельствует журналистское расследование интернет-издания BuzzFeed.
Медики США и эксперты в области здравоохранения встревожены новой тенденцией, называя ее рискованной и небезопасной.
Между тем сенаторы-республиканцы планируют после возвращения с летних каникул вернуться к вопросу об отмене реформы здравоохранения Obamacare, а, согласно подсчетам Бюджетного управления Конгресса, такая отмена еще больше снизит доступность здравоохранения для наименее защищенных слоев населения.
В качестве одного из примеров BuzzFeed приводит историю 27-летнего инвалида Криса, который покупает антибиотики для аквариумных рыбок, поскольку они стоят в 10 раз меньше, чем прописанные ему врачом препараты - $15 против $150, а доходы Криса составляют около $700 в месяц.
При этом купить антибиотик для людей без рецепта в американской аптеке практически невозможно, а в отсутствие медстраховки расходы на экстренное посещение врача могут составить несколько тысяч долларов.
Однако разница в скорости метаболизма у разных видов может привести к передозировке в случае приема ветпрепаратов, отмечает ветеринар из Калифорнии Мария Брёмме. Кроме того, у всех пациентов повышается резистентность к антибиотикам, но если они занимаются самолечением, этот процесс невозможно отследить. "Это опасно не только для самих людей, но и для всего мира", поскольку последующие инфекции лечить сложнее у всего населения, поясняет М.Брёмме.
Некоторые сетевые магазины товаров для животных, включая PetSmart и Petco, отказываются закупать антибиотики для рыбок и других питомцев в формах, которые могут употреблять и люди. Один из производителей таких препаратов Thomas Labs заявил, что не может рекомендовать их для употребления в каких бы то ни было целях, кроме указанных на упаковке.
Хотя традиционные сети борются с такими злоупотреблениями, у желающих сэкономить всегда остаются интернет-магазины, включая продавцов на Amazon и eBay. В отзывах на антибиотики для животных часто можно увидеть вполне человеческие диагнозы, например воспаление зуба мудрости или бронхит.
Широкое распространение антибиотики для рыб получили в среде сурвивалистов - тех, кто считает конец света в той или иной форме неизбежным и готовится к нему заранее. Эта категория населения закупает лекарственные препараты оптом. А в последнее время на рекомендации "выживальщиков" в Twitter, на YouTube и специализированных форумах ориентируется все большее число людей.
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