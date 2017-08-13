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Дальнее зарубежье 13.08.2017 16:33

Американцы переходят на ветеринарные антибиотики, чтобы сэкономить

Американцы покупают ветеринарные препараты, включая антибиотики, в обычных магазинах и через интернет, чтобы сэкономить на лекарствах и визитах к врачу, свидетельствует журналистское расследование интернет-издания BuzzFeed.

Медики США и эксперты в области здравоохранения встревожены новой тенденцией, называя ее рискованной и небезопасной.

Между тем сенаторы-республиканцы планируют после возвращения с летних каникул вернуться к вопросу об отмене реформы здравоохранения Obamacare, а, согласно подсчетам Бюджетного управления Конгресса, такая отмена еще больше снизит доступность здравоохранения для наименее защищенных слоев населения.

В качестве одного из примеров BuzzFeed приводит историю 27-летнего инвалида Криса, который покупает антибиотики для аквариумных рыбок, поскольку они стоят в 10 раз меньше, чем прописанные ему врачом препараты - $15 против $150, а доходы Криса составляют около $700 в месяц.

При этом купить антибиотик для людей без рецепта в американской аптеке практически невозможно, а в отсутствие медстраховки расходы на экстренное посещение врача могут составить несколько тысяч долларов.

Однако разница в скорости метаболизма у разных видов может привести к передозировке в случае приема ветпрепаратов, отмечает ветеринар из Калифорнии Мария Брёмме. Кроме того, у всех пациентов повышается резистентность к антибиотикам, но если они занимаются самолечением, этот процесс невозможно отследить. "Это опасно не только для самих людей, но и для всего мира", поскольку последующие инфекции лечить сложнее у всего населения, поясняет М.Брёмме.

Некоторые сетевые магазины товаров для животных, включая PetSmart и Petco, отказываются закупать антибиотики для рыбок и других питомцев в формах, которые могут употреблять и люди. Один из производителей таких препаратов Thomas Labs заявил, что не может рекомендовать их для употребления в каких бы то ни было целях, кроме указанных на упаковке.

Хотя традиционные сети борются с такими злоупотреблениями, у желающих сэкономить всегда остаются интернет-магазины, включая продавцов на Amazon и eBay. В отзывах на антибиотики для животных часто можно увидеть вполне человеческие диагнозы, например воспаление зуба мудрости или бронхит.

Широкое распространение антибиотики для рыб получили в среде сурвивалистов - тех, кто считает конец света в той или иной форме неизбежным и готовится к нему заранее. Эта категория населения закупает лекарственные препараты оптом. А в последнее время на рекомендации "выживальщиков" в Twitter, на YouTube и специализированных форумах ориентируется все большее число людей.

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Тэги: США, АНТИБИОТИКИ, ЭКОНОМИЯ, ЗЛОУПОТРЕБЛЕНИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]