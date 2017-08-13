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Дальнее зарубежье 13.08.2017 18:13

Италия лидирует по объему производства и потребления мороженого в ЕС

Италия, отстающая от других европейских стран по темпам роста ВВП, является непревзойденным лидером в сфере производства мороженого.

В прошлом году в этой стране было произведено 595 млн литров мороженого, что соответствует примерно 6,8 млрд порций. На долю Италии пришлось 19% всего мороженого, изготовленного в Евросоюзе, сообщает агентство Bloomberg.

Второе место в ЕС по объему производства мороженого заняла Германия с результатом 515 млн литров.

На территории Италии насчитывается свыше 19 тыс. джелатерий - кафе, где продается итальянское мороженое (джелато), и каждый год их число увеличивается. Зачастую джелатерии являются семейным бизнесом, совокупный объем их продаж составляет порядка 1,4 млрд евро в год, свидетельствуют данные итальянской торговой ассоциации Confcommercio.

Италия также является лидером в Европе по потреблению мороженого: каждый итальянец покупает в среднем более 100 порций мороженого в год, и в связи с этим мало что остается для экспорта.

Поэтому страна занимает лишь пятое место среди крупнейших европейских экспортеров мороженого. Лидерами в этой категории являются Германия и Франция.

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Тэги: ЕС, МОРОЖЕНОЕ, ПРОИЗВОДСТВО, ПОТРЕБЛЕНИЕ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]