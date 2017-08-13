Бельгийские эксперты предупреждали об опасности фипронила больше года назад - СМИ

Высший совет здравоохранения Бельгии опубликовал в июне 2016 года доклад об опасности применения для обработки животных, включенных в продовольственную цепь, инсектицида фипронила, сообщила в субботу газета Le Soir со ссылкой на собственные источники.

Этот доклад был передан министрам здравоохранения и сельского хозяйства, а также другим соответствующим структурам, включая Федеральное агентство по безопасности продовольственной цепи (Afsca). Содержание доклада было тревожным, отмечает издание.

Специалисты, входящие в Высший совет здравоохранения, отмечали, что полная оценка вредности фипронила еще недостаточно проработана. Они рекомендовали властям применять "превентивный подход" в связи с существующим риском. За срок более года после этого доклада, отмечает Le Soir, Afsca так и не приступило к систематическим тестам относительно воздействия этого химического вещества.

"В то время, когда вышел доклад, не было никаких сигналов, которые побудили бы нас включить также и яйца в анализы с целью поиска в них фипронила", - приводит издание объяснение представителя Afsca.

Как сообщалось, Бельгия известила страны ЕС о заражении куриных яиц фипронилом 20 июля, тогда как Afsca признает, что ему было известно об этом уже в начале июня, но якобы оно было связано интересами расследования, которое велось параллельно в связи с подозрением в мошенничестве с химическими препаратами.

В настоящее время в Бельгии и Нидерландах власти ведут расследование кризиса фипронила в сельскохозяйственном секторе. Европейская комиссия созывает 26 сентября совещание высокого уровня для обсуждения этой проблемы.