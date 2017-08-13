Армения героизирует Нжде, хотя на уровне ОДКБ заявляет о недопустимости осквернения памяти воинов-освободителей в годы Второй мировой войны - СМИ

Армения, как член ОДКБ, заявляет о недопустимости осквернения памяти воинов-освободителей в годы Второй мировой войны, но в тоже время устанавливает памятник гитлеровскому пособнику Гарегину Нжде, пишет Даниил Преображенский в своей статье «Эффект дежавю: Москва наступает на старые грабли» на сайте km.ru.
Автор в статье отмечает, что 17 июля 2017 года главы МИД стран-членов ОДКБ сделали заявление о недопустимости осквернения памяти воинов-освободителей в годы Второй мировой войны.
При этом автор указывает, что в 2016 году в Ереване воздвигли помпезный памятник одному из самых одиозных деятелей партии «Дашнакцутюн» – Гарегину Нжде. Церемония открытия прошла в торжественной обстановке с участием президента Армении Сержа Саргсяна. «Еще в начале XX века Нжде проходил по «делу Дашнакцутюн» и отсидел в тюрьме несколько лет. Во время Второй мировой войны Нжде активно сотрудничал с нацистами, входил в так называемый Армянский совет (Берлин, 1942 год). Обращался к рейхсминистру восточных оккупированных территорий Розенбергу с просьбой сделать Армению германской колонией. После поражения Германии его арестовали сотрудники СМЕРШа, затем состоялся суд и приговор - 25 лет тюремного заключения. 21 декабря 1955 года Нжде умер во Владимирской тюрьме. Но вот прошли годы, СССР исчез с карты мира, и в наше время руководство Армении разрешает поставить в столице памятник этому деятелю. Мало того, первое лицо государства лично прибывает на церемонию открытия. И трудно представить, что Саргсян не знаком с деталями биографии «виновника торжества», - отчается в статье.
Д.Преображенский подчеркивает, что это не единственный пример. «В 2005 году в Капане (город на юге Армении) был построен целый мемориальный комплекс и парк памяти все тому же Нжде. Налицо противоречие: Армения ставит памятники пособнику нацистов и сама же, как член ОДКБ, осуждает именно такие действия на высоком дипломатическом уровне. Нельзя сказать, что российские СМИ полностью игнорируют появление таких памятников в Армении. Публикации на этот счет, конечно же, были, но немного. Да и на официальном уровне реакция Москвы оказалась невнятной», - пишет автор.
А.Азизов
Армянский правозащитник просит президента Алиева помочь ему защитить дочь от армянских спецслужб
Закир Гасанов принял участие в церемонии закрытия соревнований «Армейские международные игры-2017»
Армения обстреляла позиции ВС Азербайджана из крупнокалиберных пулеметов и гранатометов - Минобороны
Германская EWE впервые превратит газохранилища в соляных пещерах в гигантский аккумулятор
Страны Балтии за две недели выработают общую позицию по региональному рынку СПГ, заявляют в Вильнюсе
Алим Гасымов награжден орденом «Шараф»
В ДТП на дорогах Азербайджана за минувшие сутки погибли 3 человека - МВД
«Жигули» перевернулись в овраг в Азербайджане, погиб 1 человек – МВД
Azeravtoyol получит 23,3 млн манатов на реконструкцию 30 км дороги в Гахском и Закатальском районах
Алиев выделил 5,99 млн манатов на реконструкцию водной и канализационной системы и работы по благоустройству в Гахском районе
Президент Азербайджана выделил 11,9 млн манатов на строительство автодороги и работы по благоустройству в Загатальском районе
Бельгийские эксперты предупреждали об опасности фипронила больше года назад - СМИ
Италия лидирует по объему производства и потребления мороженого в ЕС
В Дании продолжаются поиски шведской журналистки, отправившейся в плавание на самодельной подлодке
Европейские эксперты: эффективные реформы, проводимые Азербайджаном в судебной системе, могут служить примером для многих стран
Таллинн ждет прогресса в переговорах между Азербайджаном и ЕС по новому соглашению о сотрудничестве
Эмин Агаларов: «На «Жару-2017» в Баку прилетят более 500 артистов»
Nar предоставил специальные подарки абитуриентам, показавшим самые высокие результаты на вступительных экзаменах
"Азербайджанские Авиалинии" объявляют набор бортпроводников среди девушек
Ведущие специалисты нефтегазовой отрасли поделятся опытом на Каспийской технической конференции и выставке 2017 года