Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7007 EUR   2.0025 RUR   0.0283 GBR   2.2091 TRY   0.4796

Цена на нефть

    $/bbl WTI   49.17 Brent   52.14

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 23° 37° Завтра 23° 34° 15 Авг 24° 34° 16 Авг 23° 33°

13.08.2017 22:39

Армения героизирует Нжде, хотя на уровне ОДКБ заявляет о недопустимости осквернения памяти воинов-освободителей в годы Второй мировой войны - СМИ

Армения, как член ОДКБ, заявляет о недопустимости осквернения памяти воинов-освободителей в годы Второй мировой войны, но в тоже время устанавливает памятник гитлеровскому пособнику Гарегину Нжде, пишет Даниил Преображенский в своей статье «Эффект дежавю: Москва наступает на старые грабли» на сайте km.ru.

Автор в статье отмечает, что 17 июля 2017 года главы МИД стран-членов ОДКБ сделали заявление о недопустимости осквернения памяти воинов-освободителей в годы Второй мировой войны.

При этом автор указывает, что в 2016 году в Ереване воздвигли помпезный памятник одному из самых одиозных деятелей партии «Дашнакцутюн» – Гарегину Нжде. Церемония открытия прошла в торжественной обстановке с участием президента Армении Сержа Саргсяна. «Еще в начале XX века Нжде проходил по «делу Дашнакцутюн» и отсидел в тюрьме несколько лет. Во время Второй мировой войны Нжде активно сотрудничал с нацистами, входил в так называемый Армянский совет (Берлин, 1942 год). Обращался к рейхсминистру восточных оккупированных территорий Розенбергу с просьбой сделать Армению германской колонией. После поражения Германии его арестовали сотрудники СМЕРШа, затем состоялся суд и приговор - 25 лет тюремного заключения. 21 декабря 1955 года Нжде умер во Владимирской тюрьме. Но вот прошли годы, СССР исчез с карты мира, и в наше время руководство Армении разрешает поставить в столице памятник этому деятелю. Мало того, первое лицо государства лично прибывает на церемонию открытия. И трудно представить, что Саргсян не знаком с деталями биографии «виновника торжества», - отчается в статье.

Д.Преображенский подчеркивает, что это не единственный пример. «В 2005 году в Капане (город на юге Армении) был построен целый мемориальный комплекс и парк памяти все тому же Нжде. Налицо противоречие: Армения ставит памятники пособнику нацистов и сама же, как член ОДКБ, осуждает именно такие действия на высоком дипломатическом уровне. Нельзя сказать, что российские СМИ полностью игнорируют появление таких памятников в Армении. Публикации на этот счет, конечно же, были, но немного. Да и на официальном уровне реакция Москвы оказалась невнятной», - пишет автор.

А.Азизов

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: НЖДЕ, ГЕРОИЗАЦИЯ, ПРОТЕСТ

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

© Interfax-Azerbaijan
2006-2017
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]