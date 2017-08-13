Армения героизирует Нжде, хотя на уровне ОДКБ заявляет о недопустимости осквернения памяти воинов-освободителей в годы Второй мировой войны - СМИ

Армения, как член ОДКБ, заявляет о недопустимости осквернения памяти воинов-освободителей в годы Второй мировой войны, но в тоже время устанавливает памятник гитлеровскому пособнику Гарегину Нжде, пишет Даниил Преображенский в своей статье «Эффект дежавю: Москва наступает на старые грабли» на сайте km.ru.

Автор в статье отмечает, что 17 июля 2017 года главы МИД стран-членов ОДКБ сделали заявление о недопустимости осквернения памяти воинов-освободителей в годы Второй мировой войны.

При этом автор указывает, что в 2016 году в Ереване воздвигли помпезный памятник одному из самых одиозных деятелей партии «Дашнакцутюн» – Гарегину Нжде. Церемония открытия прошла в торжественной обстановке с участием президента Армении Сержа Саргсяна. «Еще в начале XX века Нжде проходил по «делу Дашнакцутюн» и отсидел в тюрьме несколько лет. Во время Второй мировой войны Нжде активно сотрудничал с нацистами, входил в так называемый Армянский совет (Берлин, 1942 год). Обращался к рейхсминистру восточных оккупированных территорий Розенбергу с просьбой сделать Армению германской колонией. После поражения Германии его арестовали сотрудники СМЕРШа, затем состоялся суд и приговор - 25 лет тюремного заключения. 21 декабря 1955 года Нжде умер во Владимирской тюрьме. Но вот прошли годы, СССР исчез с карты мира, и в наше время руководство Армении разрешает поставить в столице памятник этому деятелю. Мало того, первое лицо государства лично прибывает на церемонию открытия. И трудно представить, что Саргсян не знаком с деталями биографии «виновника торжества», - отчается в статье.

Д.Преображенский подчеркивает, что это не единственный пример. «В 2005 году в Капане (город на юге Армении) был построен целый мемориальный комплекс и парк памяти все тому же Нжде. Налицо противоречие: Армения ставит памятники пособнику нацистов и сама же, как член ОДКБ, осуждает именно такие действия на высоком дипломатическом уровне. Нельзя сказать, что российские СМИ полностью игнорируют появление таких памятников в Армении. Публикации на этот счет, конечно же, были, но немного. Да и на официальном уровне реакция Москвы оказалась невнятной», - пишет автор.

А.Азизов