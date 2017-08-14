Конфликт с КНДР не является неизбежным - американские чиновники

Директор ЦРУ Майк Помпео и советник американского президента Герберт Макмастер считают, что конфликта между США и КНДР можно избежать, однако предупредили, что угроза войны нарастает.
"Мы не ближе к войне, чем неделю назад, но ближе, чем были 10 лет назад", - сказал Г.Макмастер в эфире телеканала АВС.
Он отметил, что США в случае необходимости готовы к военным действиям против Северной Кореи, "военные заряжены ежедневно", хотя Вашингтон и "чрезвычайно привержен урегулированию ситуации с помощью дипломатических усилий".
М.Помпео, выступая в программе телеканала Fox News, заявил, что "сегодня нет ничего неизбежного". По его словам, в Вашингтоне "хорошо осведомлены о намерениях" Северной Кореи, но отказался приводить подробности, касающиеся этих осведомленности и намерений.
По мнению директор ЦРУ, в Пхеньяне "есть понимание, что у Америки больше нет стратегического терпения, которое позволило бы Северной Корее продолжать разработку военных программ".
Председатель Объединенного комитета начальников штабов ВС США Джозеф Данфорд, который находится в турне по трем азиатским странами - Южной Корее, Японии и Китаю - сообщил сопровождающим его журналистам, что намерен "измерить температуру в регионе".
По его словам, он также планирует в ходе поездки обсудить с соответствующими руководителями возможность вооруженного воздействия на КНДР, если принимаемые дипломатические и экономические меры давления не приведут к желаемому результату.
Как сообщил МИД КНР, председатель КНР Си Цзиньпин в ходе состоявшейся в минувшую субботу телефонной беседы с президентом США Дональдом Трампом подчеркнул: "В настоящее время заинтересованные стороны должны проявить сдержанность, воздержаться от действий и заявлений, которые могут привести к нагнетанию напряженности на Корейском полуострове. Для денуклеаризации полуострова необходимо следовать путем диалога и переговоров, политического решения".
В то же время в сообщении Белого дома о состоявшейся беседе двух лидеров говорилось, что они "согласились с тем, что Северная Корея должна прекратить свое провокационное поведение".
Северокорейская газета "Минчжу чосон" в субботу опубликовала редакционную статью, в которой говорится, что армия КНДР "готова к любой войне, которую стремятся развязать Соединенные Штаты".
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