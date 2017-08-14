Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7007 EUR   2.0025 RUR   0.0283 GBR   2.2091 TRY   0.4796

Цена на нефть

    $/bbl WTI   49.17 Brent   52.14

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 24° 34° Завтра 24° 34° 16 Авг 23° 32° 17 Авг 23° 32°

Дальнее зарубежье 14.08.2017 09:01

Конфликт с КНДР не является неизбежным - американские чиновники

Директор ЦРУ Майк Помпео и советник американского президента Герберт Макмастер считают, что конфликта между США и КНДР можно избежать, однако предупредили, что угроза войны нарастает.

"Мы не ближе к войне, чем неделю назад, но ближе, чем были 10 лет назад", - сказал Г.Макмастер в эфире телеканала АВС.

Он отметил, что США в случае необходимости готовы к военным действиям против Северной Кореи, "военные заряжены ежедневно", хотя Вашингтон и "чрезвычайно привержен урегулированию ситуации с помощью дипломатических усилий".

М.Помпео, выступая в программе телеканала Fox News, заявил, что "сегодня нет ничего неизбежного". По его словам, в Вашингтоне "хорошо осведомлены о намерениях" Северной Кореи, но отказался приводить подробности, касающиеся этих осведомленности и намерений.

По мнению директор ЦРУ, в Пхеньяне "есть понимание, что у Америки больше нет стратегического терпения, которое позволило бы Северной Корее продолжать разработку военных программ".

Председатель Объединенного комитета начальников штабов ВС США Джозеф Данфорд, который находится в турне по трем азиатским странами - Южной Корее, Японии и Китаю - сообщил сопровождающим его журналистам, что намерен "измерить температуру в регионе".

По его словам, он также планирует в ходе поездки обсудить с соответствующими руководителями возможность вооруженного воздействия на КНДР, если принимаемые дипломатические и экономические меры давления не приведут к желаемому результату.

Как сообщил МИД КНР, председатель КНР Си Цзиньпин в ходе состоявшейся в минувшую субботу телефонной беседы с президентом США Дональдом Трампом подчеркнул: "В настоящее время заинтересованные стороны должны проявить сдержанность, воздержаться от действий и заявлений, которые могут привести к нагнетанию напряженности на Корейском полуострове. Для денуклеаризации полуострова необходимо следовать путем диалога и переговоров, политического решения".

В то же время в сообщении Белого дома о состоявшейся беседе двух лидеров говорилось, что они "согласились с тем, что Северная Корея должна прекратить свое провокационное поведение".

Северокорейская газета "Минчжу чосон" в субботу опубликовала редакционную статью, в которой говорится, что армия КНДР "готова к любой войне, которую стремятся развязать Соединенные Штаты".

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: США, КНДР, КОНФЛИКТ, НЕИЗБЕЖНОСТЬ


Похожие новости


Трамп заявляет о завершении подготовки военных решений на случай "неразумных действий" КНДР Губернатор Гуама считает адекватными резкие слова Трампа в адрес КНДР Резкие высказывания властей США о КНДР не означают отказа от попыток мирно решить проблему - Тиллерсон Трамп призывает к решительности и жесткости в отношении Северной Кореи Пхеньян грозит Вашингтону "решительными действиями" в ответ на новые санкции За ракетные пуски для КНДР будут последствия - Трамп

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2017
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]