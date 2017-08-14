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Дальнее зарубежье 14.08.2017 09:13

Боевики захватили ресторан в столице Буркина-Фасо, 17 погибших

Не менее 17 человек погибли в результате захвата близкими к запрещенной в РФ террористической организации ИГИЛ боевиками ресторана в столице западноафриканского государства Буркина-Фасо городе Уагадугу, сообщило агентство "Ассошиэйтед пресс" (АП) со ссылкой на заявление властей.

О жертвах, как говорится в сообщении, проинформировал министр связи страны Реми Данчжину.

Ранее СМИ сообщали, что вооруженные лица в воскресенье вечером захватили турецкий ресторан "Азиз Стамбул", очевидцы свидетельствовали о перестрелке в районе города, где он расположен.

Корреспондент АП сообщает с места событий, что на момент написания сообщения ожесточенная перестрелка еще продолжалась.

Другие подробности не приводятся.

СМИ напоминают, что джихадисты в январе 2016 года захватили отель и ресторан в Уагадугу, жертвами захвата стали 30 человек.

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Тэги: БУРКИНА/ФАСО, СТОЛИЦА, РЕСТОРАН, ЖЕРТВЫ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]