Боевики захватили ресторан в столице Буркина-Фасо, 17 погибших

Не менее 17 человек погибли в результате захвата близкими к запрещенной в РФ террористической организации ИГИЛ боевиками ресторана в столице западноафриканского государства Буркина-Фасо городе Уагадугу, сообщило агентство "Ассошиэйтед пресс" (АП) со ссылкой на заявление властей.
О жертвах, как говорится в сообщении, проинформировал министр связи страны Реми Данчжину.
Ранее СМИ сообщали, что вооруженные лица в воскресенье вечером захватили турецкий ресторан "Азиз Стамбул", очевидцы свидетельствовали о перестрелке в районе города, где он расположен.
Корреспондент АП сообщает с места событий, что на момент написания сообщения ожесточенная перестрелка еще продолжалась.
Другие подробности не приводятся.
СМИ напоминают, что джихадисты в январе 2016 года захватили отель и ресторан в Уагадугу, жертвами захвата стали 30 человек.
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