Цены на нефть стабильны на сигналах сокращения добычи в Ливии, Brent торгуется у $52 за баррель

Цены на нефть стабильны на торгах в понедельник после снижения по итогам предыдущей недели.
Некоторую поддержку рынку оказали данные о сокращении добычи нефти в Ливии на фоне возникшей угрозы безопасности работников крупнейшего в стране нефтяного месторождения аш-Шарара.
Стоимость октябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:10 МСК в понедельник опустилась на $0,09 (0,17%) - до $52,01 за баррель. К закрытию рынка в пятницу фьючерсы подорожали на $0,2 (0,39%) - до $52,10 за баррель.
Цена фьючерса на нефть WTI на сентябрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) уменьшилась к этому времени на $0,05 (0,1%) - до $48,77 за баррель. Контракт подорожал на $0,23 (0,47%) - до $48,82 за баррель по итогам предыдущей сессии.
За неделю Brent подешевела на 0,6%, WTI - на 1,5%, свидетельствуют данные FactSet.
Источники агентства Bloomberg сообщили в воскресенье, что добыча нефти на месторождении аш-Шарара сокращена более чем на 30% - до 200 тыс. баррелей в сутки (б/с).
Кроме того, по данным источников, отгрузка нефти из ливийского порта Зуэйтина ограничена в связи с забастовкой портовых служащих.
Снижению цен на нефть на прошлой неделе способствовали данные о том, что страны ОПЕК увеличили добычу нефти в июле до максимального уровня с начала 2017 года.
Данные Baker Hughes, опубликованные в минувшую пятницу, указали на рост числа действующих нефтяных буровых установок в США за прошедшую неделю на 3 единицы - до 768 установок. Слабое увеличение числа установок было воспринято трейдерами как сигнал стабилизации буровой активности в США, что поддержало нефтяной рынок в пятницу, сообщило MarketWatch.
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