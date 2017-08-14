Манат подешевел к евро и рублю

Центральный банк Азербайджана (ЦБА) официальный курс маната по отношению к доллару на 14 августа сохранил на уровне 1,7007 манат/$1, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Центробанке.
Официальный курс маната по отношению к евро на 14 августа ЦБА установил на уровне 2,0095 манат/1EUR (11 августа - 2,0025 манат/1EUR).
Центробанк официальный курс маната по отношению к российскому рублю установил на уровне 0,0284 манат/1RUB (11 августа - 0,0283 манат/1RUB).
А.Ахундов
Армения за минувшие сутки нарушила режим прекращения огня 124 раза - Минобороны Азербайджана
Армянский правозащитник просит президента Алиева помочь ему защитить дочь от армянских спецслужб
Закир Гасанов принял участие в церемонии закрытия соревнований «Армейские международные игры-2017»
Алим Гасымов награжден орденом «Шараф»
В ДТП на дорогах Азербайджана за минувшие сутки погибли 3 человека - МВД
«Жигули» перевернулись в овраг в Азербайджане, погиб 1 человек – МВД
Azeravtoyol получит 23,3 млн манатов на реконструкцию 30 км дороги в Гахском и Закатальском районах
Алиев выделил 5,99 млн манатов на реконструкцию водной и канализационной системы и работы по благоустройству в Гахском районе
Президент Азербайджана выделил 11,9 млн манатов на строительство автодороги и работы по благоустройству в Загатальском районе
Полицейский погиб от рук боевика ИГИЛ в Турции
НАК: в Дагестане в результате КТО нейтрализован главарь "хунзахской банды"
Боевики захватили ресторан в столице Буркина-Фасо, 17 погибших
Европейские эксперты: эффективные реформы, проводимые Азербайджаном в судебной системе, могут служить примером для многих стран
Таллинн ждет прогресса в переговорах между Азербайджаном и ЕС по новому соглашению о сотрудничестве
Эмин Агаларов: «На «Жару-2017» в Баку прилетят более 500 артистов»
Nar предоставил специальные подарки абитуриентам, показавшим самые высокие результаты на вступительных экзаменах
"Азербайджанские Авиалинии" объявляют набор бортпроводников среди девушек
Ведущие специалисты нефтегазовой отрасли поделятся опытом на Каспийской технической конференции и выставке 2017 года
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»