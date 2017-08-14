Обезврежена наркогруппировка, причастная к поставкам гашиша из стран ЕС в Россию - ФСБ

ФСБ России сообщает о пресечении деятельности наркогруппировки, занимавшейся поставкой наркотиков в особо крупном размере из стран ЕС в Россию.
"ФСБ России проведены оперативно-розыскные мероприятия по пресечению деятельности лиц, причастных к организации трансграничного канала поставок наркотического средства гашиш в особо крупном размере из стран ЕС в Россию в целях его последующего сбыта на территории регионов Центрального федерального округа", - сообщили в понедельник "Интерфаксу" в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ.
Спецслужба отмечает, что принятыми мерами были установлены активные члены наркогруппировки - "граждане нескольких государств, определено их ролевое участие в незаконных операциях с наркотических средством, запрещенным к обороту, добыты сведения, подтверждающие систематический характер противоправной деятельности".
"В результате заключительной стадии операции, в момент очередной поставки особо крупной партии гашиша с поличным на территории Московской области задержаны активные члены разрабатываемой группировки. Из незаконного оборота изъято более 136 кг указанного наркотического средства", - заявили в ЦОС ФСБ.
По данному факту Следственным управлением ФСБ России возбуждено уголовное дело по ч.5 ст.228.1 УК РФ (Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные сбыт или пересылка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества).
Задержанным избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, сообщает ЦОС ФСБ.
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