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СНГ 14.08.2017 11:56

Обезврежена наркогруппировка, причастная к поставкам гашиша из стран ЕС в Россию - ФСБ

ФСБ России сообщает о пресечении деятельности наркогруппировки, занимавшейся поставкой наркотиков в особо крупном размере из стран ЕС в Россию.

"ФСБ России проведены оперативно-розыскные мероприятия по пресечению деятельности лиц, причастных к организации трансграничного канала поставок наркотического средства гашиш в особо крупном размере из стран ЕС в Россию в целях его последующего сбыта на территории регионов Центрального федерального округа", - сообщили в понедельник "Интерфаксу" в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ.

Спецслужба отмечает, что принятыми мерами были установлены активные члены наркогруппировки - "граждане нескольких государств, определено их ролевое участие в незаконных операциях с наркотических средством, запрещенным к обороту, добыты сведения, подтверждающие систематический характер противоправной деятельности".

"В результате заключительной стадии операции, в момент очередной поставки особо крупной партии гашиша с поличным на территории Московской области задержаны активные члены разрабатываемой группировки. Из незаконного оборота изъято более 136 кг указанного наркотического средства", - заявили в ЦОС ФСБ.

По данному факту Следственным управлением ФСБ России возбуждено уголовное дело по ч.5 ст.228.1 УК РФ (Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные сбыт или пересылка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества).

Задержанным избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, сообщает ЦОС ФСБ.

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Тэги: РОССИЯ, ФСБ, НАРКОТОРГОВЦЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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