Рига ждет приглашения от России, чтобы латвийские наблюдатели могли участвовать в российско-белорусских военных учениях "Запад-2017", заявил премьер Латвии Марис Кучинскис в эфире местного телевидения.
Отвечая на вопрос, когда Латвия может получить приглашение от России, М.Кучинскис выразил надежду, что это произойдет в ближайшее время, так как соответствующий документ от Белоруссии поступил недавно.
Он добавил, что указанные учения находятся в поле зрения Латвии и НАТО, и не стоит преувеличивать их последствия. "Не надо преувеличивать с разговорами, что учения могут перерасти в какие-то другие акции", - отметил премьер.
Посол Латвии в НАТО Индулис Берзиньш в понедельник заявил в передаче LNT "900 секунд", что желание Белоруссии видеть на учениях наблюдателей из стран Балтии можно только приветствовать.
Российско-белорусские стратегические манёвры "Запад-2017" пройдут 14-20 сентября, в них планируется задействовать около 13 тыс. человек. Учения "Запад" носят плановый характер и проводятся раз в два года.
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