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Дальнее зарубежье 14.08.2017 12:16

Латвия направит своих наблюдателей на учения "Запад" после получения приглашения от России - премьер

Рига ждет приглашения от России, чтобы латвийские наблюдатели могли участвовать в российско-белорусских военных учениях "Запад-2017", заявил премьер Латвии Марис Кучинскис в эфире местного телевидения.

Отвечая на вопрос, когда Латвия может получить приглашение от России, М.Кучинскис выразил надежду, что это произойдет в ближайшее время, так как соответствующий документ от Белоруссии поступил недавно.

Он добавил, что указанные учения находятся в поле зрения Латвии и НАТО, и не стоит преувеличивать их последствия. "Не надо преувеличивать с разговорами, что учения могут перерасти в какие-то другие акции", - отметил премьер.

Посол Латвии в НАТО Индулис Берзиньш в понедельник заявил в передаче LNT "900 секунд", что желание Белоруссии видеть на учениях наблюдателей из стран Балтии можно только приветствовать.

Российско-белорусские стратегические манёвры "Запад-2017" пройдут 14-20 сентября, в них планируется задействовать около 13 тыс. человек. Учения "Запад" носят плановый характер и проводятся раз в два года.

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Тэги: ЛАТВИЯ, РОССИЯ, УЧЕНИЯ, ПРЕМЬЕР


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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