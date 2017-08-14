После столкновений в Шарлоттсвилле в США прошел ряд демонстраций против ненависти и расизма

Противники расизма вышли на улицы ряда американских городов после того, как акции ультраправых и их противников в городе Шарлоттсвилль (штат Вирджиния) привели к гибели человека, передает в понедельник агентство Ассошиэйтед Пресс.

Так, накануне протестующие прошли маршем по улицам Манхэттена к небоскребу "Трамп Тауэр". Демонстранты требовали от президента США Дональда Трампа решительно осудить американских ультраправых.

Также марши протеста прошли в Сиэтле, Денвере, Форт-Коллинсе (штат Колорадо).

В Сиэтле полицейские были направлены на место событий, чтобы предотвратить столкновения между консервативными сторонниками Д.Трампа и их противниками. Силам правопорядка пришлось применить слезоточивый газ после того, как в полицейских принялись бросать петарды.

Полицейские также арестовали трех человек в Сиэтле и конфисковали партию оружия.

В Шарлоттсвилле на месте гибели женщины в субботу собрались люди, которые возложили цветы и помолились.

В субботу одна женщина погибла и еще 19 человек пострадали в Шарлоттсвилле после того, как автомобиль въехал в толпу тех, кто выступал против митинга ультраправых. В свою очередь ультраправые собрались в Шарлоттсвилле из-за намерений властей демонтировать памятник одному из героев Конфедеративных Штатов Америки генералу Роберту Эдварду Ли.

Впоследствии полиция арестовала 20-летнего Джеймса Филдса, который, предположительно, сидел за рулем машины

По данным полиции, еще 15 человек пострадали в результате столкновений в других частях города.

Позднее Д.Трамп призвал к единству и осуждению ненависти, однако как демократы, так и республиканцы, посчитали, что президент должен был более четко осудить ультраправых.

После этого в Белом доме уточнили позицию Д.Трампа по беспорядкам в Шарлоттсвилле.

"Президент очень четко выразился в заявлении, что он осуждает все формы насилия, предубеждения и ненависти, и, разумеется, сюда входят ультраправые националисты, неонацисты, члены Ку-Клукс-Клана и любых других экстремистских групп. Он призвал к единству всей Америки", - говорилось в сообщении Белого дома.