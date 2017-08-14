ЦБ Азербайджана на очередном депозитном аукционе привлек 100 млн манатов, предложение составило около 445 млн манатов

Центральный банк Азербайджана (ЦБА) привлек 100 млн манатов в понедельник на очередном депозитном аукционе для банков, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Центробанке.
"Центробанк 14 августа провел очередной депозитный аукцион. ЦБА привлек 100 млн манатов, хотя в ходе аукциона предложение составило 444,7 млн манатов. Средневзвешенная ставка составила 10,01%", - отметили в банке.
Средства привлечены сроком на 14 дней.
Как сообщалось, ЦБА в июне 2016 года начал проведение депозитных аукционов.
А.Ахундов
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