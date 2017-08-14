Российский военный утонул в озере Севан в Армении

Военнослужащий российской военной базы в Гюмри погиб, утонув в озере Севан в Армении.

Как сообщает пресс-служба Следственного комитета Армении, 20-летний военнослужащий-контрактник Радмир Филиппов погиб 13 августа, его тело было извлечено из воды спасателями.

По данным СК, погибший вместе с друзьями отдыхал на озере Севан.