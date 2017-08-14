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Регион 14.08.2017 12:00

Российский военный утонул в озере Севан в Армении

Военнослужащий российской военной базы в Гюмри погиб, утонув в озере Севан в Армении.

Как сообщает пресс-служба Следственного комитета Армении, 20-летний военнослужащий-контрактник Радмир Филиппов погиб 13 августа, его тело было извлечено из воды спасателями.

По данным СК, погибший вместе с друзьями отдыхал на озере Севан.

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Тэги: АРМЕНИЯ, РОССИЯ, ВОЕННЫЙ, ГИБЕЛЬ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]