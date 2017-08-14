Россия предоставит Армении самолет для тушения пожара в заповеднике

Министр по чрезвычайным ситуациям Армении Давид Тоноян обратился к главе МЧС России Владимиру Пучкову с просьбой предоставить специализированный самолет для помощи в тушении пожара в государственном заповеднике "Хосровский лес".

Как сообщает пресс-служба МЧС Армении, ведутся подготовительные работы для отправки самолета в республику.

Пожар возник 12 августа, охватив сотни гектаров. В тушении пожара задействованы вертолеты Министерства обороны страны.

По данным Следственного комитета Армении, пожар возник из-за искры, вылетевшей из выхлопной трубы автомобиля на травяное покрытие леса.

Возбуждено уголовное дело, ведутся поиски подозреваемого.