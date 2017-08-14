Министры юстиции стран ШОС в октябре встретятся в Ташкенте

Подготовка к проведению Пятого совещания министров юстиции государств-членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) началась в Ташкенте, сообщает в понедельник пресс-служба Минюста Узбекистана.
"В Министерстве юстиции Узбекистана под председательством узбекской стороны состоялось первое заседание экспертов по подготовке Пятого совещания министров юстиции государств-членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС)", - говорится в сообщении.
По данным пресс-службы, в рамках экспертной встречи узбекской стороной была представлена информация о ходе подготовки к совещанию, которое состоится в октябре в Ташкенте.
"По инициативе китайской стороны был рассмотрен вопрос создания рабочей группы по юридическим услугам совещания министров юстиции государств-членов ШОС, который подлежит дальнейшему согласованию сторонами", - сообщает Минюст Узбекистана.
В ходе заседания были обсуждены проекты повестки дня совещания, совместного заявления по его итогам, а также другие вопросы.
"Вместе с тем, стороны решили продолжить работу по реализации достигнутых ранее договоренностей об обеспечении широкого доступа граждан, субъектов предпринимательства и заинтересованных организаций к информационным базам законодательства государств-членов ШОС", - отметили в Минюсте Узбекистана.
Шанхайская организации сотрудничества основана в 2001 году лидерами Китая, России, Казахстана, Таджикистана, Киргизии и Узбекистана. В июне 2016 года на саммите в Ташкенте были подписаны меморандумы о вступлении в организацию Индии и Пакистана. На саммите ШОС в Астане 9 июня лидеры государств-членов ШОС подписали решение о приеме Индии и Пакистана в организацию.
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