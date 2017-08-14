Задержан подозреваемый в совершении крупной квартирной кражи на сумму около 26 тыс. манат в Азербайджане

Сальянская полиция задержала подозреваемого в совершении крупной квартирной кражи на территории района, сообщается в хронике происшествий Министерства внутренних дел Азербайджана.

«Сотрудники Сальянского районного отделения полиции по подозрению в совершении в селе Хыдырлы крупной квартирной кражи задержали местного жителя Руслана Абдуллаева», - отмечается в сообщении.

Из дома пострадавших была совершена кража 18 тыс. манат, мобильного телефона и золотых украшений на 7,9 тыс. манат.

Р.Бабаев