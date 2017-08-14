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Дальнее зарубежье 14.08.2017 13:14

Южнокорейский президент призывает КНДР и США мирно урегулировать сложившуюся ситуацию

Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин призвал КНДР и США действовать в разумном и мирном ключе, отметив, что проблема ядерной и ракетной программы Пхеньяна должна быть решена мирно при любых обстоятельствах.

"Я призываю Северную Корею немедленно прекратить все провокации и угрозы и перестать нагнетать ситуацию", - приводит слова президента южнокорейский телеканал Уай-Ти-Эн.

"Я хочу обратить на это особое внимание. Прежде всего, важны национальные интересы Республики Корея. Национальный интерес Республики Корея - это мир", - заявил Мун Чжэ Ин, выступая в официальной резиденции Чхонвадэ в Сеуле.

На прошлой неделе в КНДР предупредили, что могут запустить несколько ракет так, чтобы они упали в море всего в нескольких десятках километров от Гуама, где расположены американские военные базы.

В свою президент США Дональд Трамп накануне заявил, что готов отреагировать максимально решительно в случае, если его стране будет угрожать КНДР.

"Северной Корее не следует более угрожать США. В противном случае они столкнутся с такими огнем и яростью, каких мир еще не видел", - заявил он.

Южнокорейский президент попытался успокоить США, отметив, что альянс Вашингтона с Сеулом нацелен на защиту мира.

"Я уверен, что Соединенные Штаты также будут реагировать спокойно и разумно на сложившуюся ситуацию, исходя из тех же убеждений, что и мы", - подчеркнул Мун Чжэ Ин.

По его словам, "мир на Корейском полуострове не будет достигнут силой". "Если даже мир и переговоры потребуют усилий и терпения, мы должны их проявить", - сказал Мун Чжэ Ин.

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Тэги: КОРЕЯ, ПРЕЗИДЕНТ, ПРИЗЫВ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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