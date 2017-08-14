Полиция Баку задержала подозреваемого в совершении крупной квартирной кражи на сумму около 300 тыс. манат

Столичной полицией задержан подозреваемый в совершении крупной квартирной кражи в Баку на около 300 тыс. манат, сообщается в хронике происшествий Министерства внутренних дел Азербайджана.

«Сотрудники Управления уголовного розыска Главного управления полиции города Баку и 1-го отделения полиции Хазарского РУП столицы задержали жителя Баку Эльвина Пириева, подозреваемого в совершении крупной квартирной кражи в поселке Бузовна», - отмечается в сообщении.

Он подозревается в краже 75 тыс. манат, $11 тыс. и золотых украшений на 200 тыс. манат, хранившихся в сейфе, а также винтовки марки «Винчестер» в одном из домов в поселке Бузовна Хазарского района.

«Во время преступления пострадала домработница, руки и ноги которой злоумышленники связали ремнями», - отмечается в сообщении.

В настоящее время предпринимаются меры по определению места нахождения трех предполагаемых подельников Э.Пириева.

Р.Бабаев