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Происшествия 14.08.2017 12:25

Полиция Баку задержала подозреваемого в совершении крупной квартирной кражи на сумму около 300 тыс. манат

Столичной полицией задержан подозреваемый в совершении крупной квартирной кражи в Баку на около 300 тыс. манат, сообщается в хронике происшествий Министерства внутренних дел Азербайджана.

«Сотрудники Управления уголовного розыска Главного управления полиции города Баку и 1-го отделения полиции Хазарского РУП столицы задержали жителя Баку Эльвина Пириева, подозреваемого в совершении крупной квартирной кражи в поселке Бузовна», - отмечается в сообщении.

Он подозревается в краже 75 тыс. манат, $11 тыс. и золотых украшений на 200 тыс. манат, хранившихся в сейфе, а также винтовки марки «Винчестер» в одном из домов в поселке Бузовна Хазарского района.

«Во время преступления пострадала домработница, руки и ноги которой злоумышленники связали ремнями», - отмечается в сообщении.

В настоящее время предпринимаются меры по определению места нахождения трех предполагаемых подельников Э.Пириева.

Р.Бабаев

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, КРИМИНАЛ, КВАРТИРА, КРАЖА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]