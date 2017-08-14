Среди жертв террористической атаки в Буркина-Фасо оказались граждане Турции

Один гражданин Турции погиб и еще один получил ранение в результате нападения боевиков на кафе в столице западноафриканского государства Буркина-Фасо Уагадугу, сообщила в понедельник газета "Хюрриет" со ссылкой на турецкий МИД.

Накануне вечером трое мужчин подъехали к кафе "Стамбул" на машине и открыли огонь по посетителям кафе, сидевшим на открытой террасе.

В результате атаки погибли, по меньшей мере, 18 человек, 12 получили ранения. Национальность жертв и пострадавших уточняется, говорится в заявлении правительства Буркина-Фасо. Министр связи Буркина-Фасо Реми Данджину сообщил позже, что силы безопасности страны ликвидировали троих напавших.

"Хюрриет" отмечает, что за последнее время исламистские группировки неоднократно совершали теракты в этой африканской стране. В декабре прошлого года десятки военнослужащих погибли в результате нападения боевиков на военную базу на севере Буркина-Фасо. Жизни еще четырех военных и двух гражданских лиц унес теракт в октябре того же года.

В январе 2016 года террористы напали на гостиницу и кафе в столице, убив порядка 30 человек, в том числе иностранцев.