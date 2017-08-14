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Социум 14.08.2017 13:23

Средний размер пенсии в Азербайджане составляет около $119

Средний размер пенсии в Азербайджане по состоянию на 1 июля 2017 года равен 202,2 манат ($118,89), что на 6,6% больше, чем за отчетный период прошлого года, сообщает отдел по связям с общественностью Минтруда и социальной защиты населения республики.

Средний размер пенсии в Азербайджане составляет 38,7% средней ежемесячной зарплаты.

По данным Государственного фонда социальной защиты, на 1 июля 2017 года в Азербайджане на учете состоят 1 млн 328,4 тыс. пенсионеров или 13,7% всего населения республики. При этом 59,4% от общего числа пенсионеров получают пенсии по возрасту, 29,3% – по инвалидности, 11,3% – в связи с потерей главы семьи.

В январе-июне на выплату пенсий в Азербайджане было выделено 1 млрд 627,2 млн манат.

Текущий курс маната к доллару на сегодня составляет 1,7007 манат/$1.

Р.Бабаев

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, ПЕНСИЯ, РАЗМЕР, СТАТИСТИКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]