Азербайджанский Amrahbank сократил в I половине 2017г активы на 7%, чистый убыток составил почти 3 млн манатов

Азербайджанский «Amrahbank» сократил в первой половине 2017 года активы на 6,6% - до 239,405 тыс. манатов, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в банке.

Объем кредитов и авансов, выданных банком своим клиентам, без учета резервов на покрытие возможных убытков по этим кредитам на конец июня 2017 года составил 100,909 млн манатов (спад на 30%).

Обязательства банка равны 188,498 млн манатов (спад на 7%).

Депозиты на конец июня 2017 года составляют 130,31 млн манатов (спад на 7,8%).

Совокупный капитал банка на начало июля 2017 года равен 50 млн 906,029 тыс. манатов (спад на 4,6%), уставный капитал – 39 млн 844,4 тыс. манатов (не изменился).

Чистый убыток банка по итогам деятельности в первой половине 2017 года составил 2 млн 984,318 тыс. манатов.

ОАО «Amrahbank» создано в 1993 году.

Акционерами банка являются 4 физических лица и одно юридическое лицо (Международный инвестиционный банк). Контрольный пакет акций (53,17%) принадлежит физическому лицу Юнису Илдырымзаде.

А.Ахундов