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Финансы 14.08.2017 13:28

Азербайджанский Amrahbank сократил в I половине 2017г активы на 7%, чистый убыток составил почти 3 млн манатов

Азербайджанский «Amrahbank» сократил в первой половине 2017 года активы на 6,6% - до 239,405 тыс. манатов, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в банке.

Объем кредитов и авансов, выданных банком своим клиентам, без учета резервов на покрытие возможных убытков по этим кредитам на конец июня 2017 года составил 100,909 млн манатов (спад на 30%).

Обязательства банка равны 188,498 млн манатов (спад на 7%).

Депозиты на конец июня 2017 года составляют 130,31 млн манатов (спад на 7,8%).

Совокупный капитал банка на начало июля 2017 года равен 50 млн 906,029 тыс. манатов (спад на 4,6%), уставный капитал – 39 млн 844,4 тыс. манатов (не изменился).

Чистый убыток банка по итогам деятельности в первой половине 2017 года составил 2 млн 984,318 тыс. манатов.

ОАО «Amrahbank» создано в 1993 году.

Акционерами банка являются 4 физических лица и одно юридическое лицо (Международный инвестиционный банк). Контрольный пакет акций (53,17%) принадлежит физическому лицу Юнису Илдырымзаде.

А.Ахундов

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, БАНК, АКТИВЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]