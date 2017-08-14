Азербайджанский Amrahbank сократил в I половине 2017г активы на 7%, чистый убыток составил почти 3 млн манатов

Азербайджанский «Amrahbank» сократил в первой половине 2017 года активы на 6,6% - до 239,405 тыс. манатов, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в банке.
Объем кредитов и авансов, выданных банком своим клиентам, без учета резервов на покрытие возможных убытков по этим кредитам на конец июня 2017 года составил 100,909 млн манатов (спад на 30%).
Обязательства банка равны 188,498 млн манатов (спад на 7%).
Депозиты на конец июня 2017 года составляют 130,31 млн манатов (спад на 7,8%).
Совокупный капитал банка на начало июля 2017 года равен 50 млн 906,029 тыс. манатов (спад на 4,6%), уставный капитал – 39 млн 844,4 тыс. манатов (не изменился).
Чистый убыток банка по итогам деятельности в первой половине 2017 года составил 2 млн 984,318 тыс. манатов.
ОАО «Amrahbank» создано в 1993 году.
Акционерами банка являются 4 физических лица и одно юридическое лицо (Международный инвестиционный банк). Контрольный пакет акций (53,17%) принадлежит физическому лицу Юнису Илдырымзаде.
А.Ахундов
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