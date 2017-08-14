Вашингтон готов применить военную силу против КНДР для защиты союзников - Данфорд

Председатель Объединенного комитета начальников штабов вооруженных сил США Джозеф Данфорд в ходе визита в Сеул предупредил, что Вашингтон готов применить "полный спектр" военных возможностей, чтобы защитить себя и союзников от КНДР, сообщает в понедельник агентство Ассошиэйтед Пресс.
Дж.Данфорд на переговорах с председателем объединенного комитета начальников штабов южнокорейских вооруженных сил Ли Сун Чжином заявил, что ракеты и ядерные боеголовки Северной Кореи угрожают всему миру, отмечается в сообщении.
В свою очередь южнокорейский телеканал Уай-Ти-Эн информирует, что власти страны намерены пересмотреть ракетный договор с США. В частности, предусматривается размещение в Южной Корее четырех дополнительных американских систем ПРО THAAD.
"Мы усердно работаем над тем, чтобы как можно скорее завершить (размещение - ИФ)", - приводит телеканал слова министра обороны Южной Кореи Сон Ён Му.
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