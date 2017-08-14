Уголовное дело возбуждено по факту посягательства на жизнь полицейских в Дагестане

Следователи в Дагестане возбудили уголовное дело после спецоперации в селе Орота, в ходе которой был ликвидирован боевик, оказавший сопротивление сотрудникам правоохранительных органов.
"Следственные органы Следственного комитета РФ по Дагестану возбудили уголовное дело по статьям 317 (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа), 222 (незаконный оборот оружия) и 222.1 УК РФ (незаконный оборот взрывчатых веществ или взрывных устройств)", - говорится в сообщении пресс-службы республиканского СУ СКР, распространенном в понедельник.
По версии следствия, 13 августа оперативники заблокировали дом местной жительницы, в котором находился вооруженный мужчина. На требования сложить оружие и сдаться он не отреагировал и открыл стрельбу, в результате был убит на месте ответным огнем.
Мужчину опознали как главаря "хунзахской банды" Хаджимурада Гаджиева. Он находился в федеральном розыске за ряд преступлений, отмечается в сообщении.
Ранее в Национальном антитеррористическом комитете сообщили, что Х.Гаджиев находился в федеральном розыске с 2014 года.
"Он являлся главарем "хунзахской" банды, на счету которой ряд тяжких преступлений, таких как убийство имама мечети в селе Гоцатль в 2014 году, вымогательства крупных денежных сумм у предпринимателей", - заявили в информационном центре НАК.
В ходе осмотра дома специалистами-взрывотехниками были обнаружены компоненты для изготовления самодельных взрывных устройств, взрывчатые вещества, оружие и боеприпасы.
В НАК также отметили, что во время переговоров с преступником находившуюся в доме женщину удалось вывести из дома.
Сотрудники ведомств продолжают в районе спецоперации необходимые оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия.
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