Китай в рамках санкций СБ ООН вводит запрет на закупку ряда материалов и продуктов из КНДР

Китай со вторника прекращает импорт железа, железной руды и морепродуктов из КНДР, сообщило в понедельник министерство коммерции КНР.
Полный запрет на импорт указанных материалов и продуктов введен в рамках исполнения санкционного режима в отношении Пхеньяна.
Новый пакет санкций введен в ответ на два осуществленных Пхеньяном в июле испытания баллистических ракет.
СБ ООН 5 августа единогласно одобрил резолюцию, предусматривающую введение дополнительных санкций против КНДР.
Новые санкции предусматривают запрет для других стран выдавать новые разрешения на трудовую деятельность для рабочих из Северной Кореи. Как отмечается, именно эта сфера приносила большой доход для северокорейского режима.
Кроме того, в санкционный список ООН добавлены девять граждан КНДР - в основном, представители компаний и банков.
Также решено заморозить активы двух компаний и двух банков.
В резолюции содержится осуждение ракетных пусков КНДР. СБ ООН призывает эту страну отказаться от подобных пусков и прекратить работу над ядерным оружием, причем сделать это нужно "в полной мере, бесповоротно и таким образом, чтобы это подлежало верификации".
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