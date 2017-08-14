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СНГ 14.08.2017 15:29

Киргизская спецслужба призывает граждан к бдительности из-за угрозы терактов

Государственный комитет национальной безопасности (ГКНБ) Киргизии отмечает усиление попыток организации террористических актов в республике.

"В связи с усилением попыток международных террористических организаций совершить террористические и диверсионные акты на территории республики Киргизии, ГКНБ призывает общественность и население страны усилить бдительность по оказанию содействия спецслужбам и правоохранительным органам по обеспечению национальной безопасности и правопорядка", - сообщили в понедельник "Интерфаксу" в пресс-службе киргизской спецслужбы.

Собеседник агентства подчеркнул, что ГКНБ просит граждан республики незамедлительно сообщать в дежурные службы органов национальной безопасности и Министерства внутренних дел обо всех подозрительных лицах и фактах.

По данным ведомства, главным зарубежным координирующим центром, несущим террористическую угрозу республике, продолжает оставаться международно-террористическая организация "Джамаат таухидва Джихад" (запрещена в Киргизии) во главе с Сирожиддином Мухтаровым (Абу Салох), объявленным в международный розыск за организацию теракта у посольства Китая в Бишкеке 30 августа 2016 года.

В спецслужбе отмечают, что террористическая угроза также исходит и от других руководителей "Джамаат таухидва Джихад" - Бурханидина Жантораева и Ильяса Сабирова - и лиц, находящихся в международном розыске и пребывающих на территории Сирии и Турции.

30 августа 2016 года террорист-смертник въехав на автомобиле в ворота посольства КНР в Бишкеке совершил подрыв. В результате взрыва террорист скончался, три сотрудника посольства из числа граждан Киргизии получили осколочные ранения.

ГКНБ задержало трех человек причастных к взрыву. Помимо этого, еще трое были объявлены в международный розыск. По версии спецслужбы, теракт совершил уйгурский сепаратист - член международной террористической организации "Исламское движение Восточного Туркестана" (запрещена в Киргизии).

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Тэги: КИРГИЗИЯ, ТЕРРОРИЗМ, УГРОЗЫ, СПЕЦСЛУЖБА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]