Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7007 EUR   2.0095 RUR   0.0284 GBR   2.2122 TRY   0.482

Цена на нефть

    $/bbl WTI   48.82 Brent   52.10

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 24° 36° Завтра 24° 33° 16 Авг 24° 32° 17 Авг 23° 32°

СНГ 14.08.2017 15:41

Договор о пенсионном обеспечении трудящихся стран ЕАЭС планируется ратифицировать в 2018 году

Разработку договора о пенсионном обеспечении трудящихся стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС) планируется завершить до конца текущего года и начать процесс ратификации в 2018 году, говорится в информационных материалах Евразийской экономической комиссии (ЕЭК).

В материалах, распространенных в понедельник в рамках заседания Евразийского межправительственного совета (ЕМС) в Астане, отмечается, что разрабатываемым документом создаются условия для экспорта пенсий и учета трудового стажа граждан, работавших в какой-либо стране ЕАЭС, при начислении пенсии.

В информационных материалах говорится, что стороны согласовали большинство пунктов статей договора.

"Договор о пенсионном обеспечении трудящихся также сейчас в узком формате обсудили. Также на национальном уровне появляются барьеры в части признания квалификации, это также касалось водительских удостоверений. Было обсуждение, я думаю с учетом мнений, которые были высказаны, принятие решения уже в ближайшее время будет", - сообщил на заседании ЕМС в расширенном формате премьер Казахстана Бакытжан Сагинтаев.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: КАЗАХСТАН, ЕАЭС, ПЕНСИИ, ДОГОВОР


Похожие новости


Назарбаев: Мы докажем миру эффективность ЕАЭС Назарбаев призвал "подтянуть" все страны ЕАЭС к единому уровню развития Путин уверен, что Евразийский экономический союз помогает его участникам преодолеть текущие экономические проблемы Казахстанский премьер не будет участвовать во встрече глав правительств ЕАЭС в Ереване, заявляют в Астане Открытие таможенной границы между Казахстаном и Киргизией позитивно скажется на двусторонних экономических отношениях - Назарбаев Главы МИД России и Казахстана высоко оценили соглашение о ЕАЭС

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2017
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]