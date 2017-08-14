Договор о пенсионном обеспечении трудящихся стран ЕАЭС планируется ратифицировать в 2018 году

Разработку договора о пенсионном обеспечении трудящихся стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС) планируется завершить до конца текущего года и начать процесс ратификации в 2018 году, говорится в информационных материалах Евразийской экономической комиссии (ЕЭК).

В материалах, распространенных в понедельник в рамках заседания Евразийского межправительственного совета (ЕМС) в Астане, отмечается, что разрабатываемым документом создаются условия для экспорта пенсий и учета трудового стажа граждан, работавших в какой-либо стране ЕАЭС, при начислении пенсии.

В информационных материалах говорится, что стороны согласовали большинство пунктов статей договора.

"Договор о пенсионном обеспечении трудящихся также сейчас в узком формате обсудили. Также на национальном уровне появляются барьеры в части признания квалификации, это также касалось водительских удостоверений. Было обсуждение, я думаю с учетом мнений, которые были высказаны, принятие решения уже в ближайшее время будет", - сообщил на заседании ЕМС в расширенном формате премьер Казахстана Бакытжан Сагинтаев.