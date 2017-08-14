Медведев планирует посетить Армению

Премьер-министр Армении Карен Карапетян на встрече с главой правительства РФ Дмитрием Медведевым предложил обсудить сроки визита российского премьера в Армению.

"Я хочу с вами обсудить ряд вопросов, в том числе сроки вашего визита в Армению", - сказал К.Карапетян на встрече с Д.Медведевым в Астане в понедельник. Премьер-министр РФ согласился обсудить данный вопрос.

Премьер-министр Армении отметил улучшение экономических показателей сотрудничества двух стран.

В свою очередь Д.Медведев сказал, что "ситуация неплохая". "Есть и рост поставок продукции из Армении в Россию, и рост товарооборота между нашими странами. Мы продолжаем координировать наши позиции по совместным инвестиционным проектам, по целому ряду направлений экономического сотрудничества", - заявил премьер РФ.

По его словам, "в целом все хорошо, но это не означает, что не о чем говорить, давайте обсудим текущую ситуацию".