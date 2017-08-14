Во Внуково задержали наркокурьеров с кокаином

Наркополицейские совместно с сотрудниками Федеральной таможенной службы (ФТС) задержали двоих наркокурьеров с тремя килограммами кокаина в московском аэропорту Внуково, сообщила "Интерфаксу" в понедельник официальный представитель МВД Ирина Волк.

"Сотрудниками Главного управления по контролю за оборотом наркотиков МВД совместно с Главным управлением по борьбе с контрабандой ФТС в аэропорту Внуково задержаны двое граждан, которые пытались ввезти 63 свертка с кокаином. Общий вес изъятого наркотика составил более 3 кг", - сказала И.Волк.

По данному факту возбуждены уголовные дела по статье "Контрабанда наркотиков". В отношении подозреваемых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.