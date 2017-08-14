Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7007 EUR   2.0095 RUR   0.0284 GBR   2.2122 TRY   0.482

Цена на нефть

    $/bbl WTI   48.82 Brent   52.10

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 24° 36° Завтра 24° 33° 16 Авг 24° 32° 17 Авг 23° 32°

СНГ 14.08.2017 16:16

Во Внуково задержали наркокурьеров с кокаином

Наркополицейские совместно с сотрудниками Федеральной таможенной службы (ФТС) задержали двоих наркокурьеров с тремя килограммами кокаина в московском аэропорту Внуково, сообщила "Интерфаксу" в понедельник официальный представитель МВД Ирина Волк.

"Сотрудниками Главного управления по контролю за оборотом наркотиков МВД совместно с Главным управлением по борьбе с контрабандой ФТС в аэропорту Внуково задержаны двое граждан, которые пытались ввезти 63 свертка с кокаином. Общий вес изъятого наркотика составил более 3 кг", - сказала И.Волк.

По данному факту возбуждены уголовные дела по статье "Контрабанда наркотиков". В отношении подозреваемых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: МОСКВА, АЭРОПОРТ, КОКАИН


Похожие новости


Около 20 самолетов не смогли приземлиться из-за тумана в московском аэропорту «Шереметьево»

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2017
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]