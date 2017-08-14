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Дальнее зарубежье 14.08.2017 14:23

В Индии оползни унесли два автобуса, несколько десятков человек погибли

Около 50 человек могли погибнуть на севере Индии в результате схода оползней, сообщает в понедельник американский телеканал Си-Эн-Эн.

Оползни унесли два автобуса с пассажирами в обрыв с высоты около 800 метров. Пока спасателям удалось достать 34 тела, отмечается в сообщении.

Сезонные муссонные дожди вызвали широкомасштабные наводнения и оползни в Индии и в Непале.

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Тэги: ИНДИЯ, ОПОЛЗНИ, ЖЕРТВЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]