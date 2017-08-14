В Индии оползни унесли два автобуса, несколько десятков человек погибли

Около 50 человек могли погибнуть на севере Индии в результате схода оползней, сообщает в понедельник американский телеканал Си-Эн-Эн.

Оползни унесли два автобуса с пассажирами в обрыв с высоты около 800 метров. Пока спасателям удалось достать 34 тела, отмечается в сообщении.

Сезонные муссонные дожди вызвали широкомасштабные наводнения и оползни в Индии и в Непале.