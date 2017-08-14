Азербайджанские школьники отправились в учебно-образовательную поездку в Россию

13 августа с.г. азербайджанская делегация направилась в Москву для участия в учебно-образовательной программе в рамках проекта Россотрудничества «Здравствуй, Россия!». В ее составе - победители олимпиад и конкурсов по русскому языку и знанию истории и культуры России, ежегодно организуемых Посольством России и представительством Россотрудничества в Азербайджане.
В течение недели азербайджанские школьники примут участие в интересных экскурсиях по культурным и историческим местам, встречах с известными людьми, интерактивных программах и образовательных мероприятиях. Ежедневно они намерены вести коллективный фотодневник в социальных сетях по хештегам #здравствуйроссия2017 и #бакумосква2017.
Фотографии:
1 - 3. Члены азербайджанской делегации, направляющиеся в учебно-образовательную поездку в Москву
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