Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7007 EUR   2.0095 RUR   0.0284 GBR   2.2122 TRY   0.482

Цена на нефть

    $/bbl WTI   48.82 Brent   52.10

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 24° 36° Завтра 24° 33° 16 Авг 24° 32° 17 Авг 23° 32°

Дальнее зарубежье 14.08.2017 16:46

Президент Франции осудил нападение террористов в столице Буркина-Фасо, где погиб французский гражданин

Президент Франции Эмманюэль Макрон в понедельник вступил с осуждением нападения на ресторан в столице Буркина-Фасо Уагадугу, жертвой которого стал один французский гражданин.

В заявлении Э.Макрон отметил эффективные действия служб безопасности этой африканской страны, которые оказали противодействие совершившим нападение исламским радикалам.

Ожидается, что позже Э.Макрон обсудит складывающуюся ситуацию с президентом Буркина-Фасо Марком Кристианом Каборе.

Жертвами нападения группы радикалов на турецкий ресторан в Уагадугу стали 18 человек, в том числе один гражданин Франции.

Накануне вечером трое мужчин подъехали к кафе "Стамбул" на машине и открыли огонь по посетителям кафе, сидевшим на открытой террасе.

В результате атаки погибли, по меньшей мере, 18 человек, 12 получили ранения. Министр связи Буркина-Фасо Реми Данджину сообщил позже, что силы безопасности страны ликвидировали троих напавших.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ФРАНЦИЯ, БУРКИНА/ФАСО, НАПАДЕНИЕ, ОСУЖДЕНИЕ

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2017
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]