Президент Франции осудил нападение террористов в столице Буркина-Фасо, где погиб французский гражданин

Президент Франции Эмманюэль Макрон в понедельник вступил с осуждением нападения на ресторан в столице Буркина-Фасо Уагадугу, жертвой которого стал один французский гражданин.

В заявлении Э.Макрон отметил эффективные действия служб безопасности этой африканской страны, которые оказали противодействие совершившим нападение исламским радикалам.

Ожидается, что позже Э.Макрон обсудит складывающуюся ситуацию с президентом Буркина-Фасо Марком Кристианом Каборе.

Жертвами нападения группы радикалов на турецкий ресторан в Уагадугу стали 18 человек, в том числе один гражданин Франции.

Накануне вечером трое мужчин подъехали к кафе "Стамбул" на машине и открыли огонь по посетителям кафе, сидевшим на открытой террасе.

В результате атаки погибли, по меньшей мере, 18 человек, 12 получили ранения. Министр связи Буркина-Фасо Реми Данджину сообщил позже, что силы безопасности страны ликвидировали троих напавших.