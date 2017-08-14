Биг-Бен умолкнет на четыре года из-за ремонта

Знаменитые часы на башне Биг-Бен в Лондоне не будут звонить в течение четырех лет, начиная с 21 августа, пока в башне будет проходить ремонт, говорится в заявлении Палаты общин британского парламента.
Часовой колокол весом почти 14 тонн замолкнет, чтобы обеспечить безопасность рабочих. До этого колокол звонил каждые 15 минут на протяжении последних 157 лет. Последний раз эта традиция нарушалась в 2013 году во время похорон бывшего премьер-министра Великобритании Маргарет Тетчер.
"То, что Биг-Бен умолкнет, станет важной вехой проекта по реставрации башни, - заявил хранитель больших часов (Keeper of Great Clock) Стив Джаггс. - Ремонтные работы обеспечат сохранность часов на долгие годы".
Ремонт башни пройдет отдельно от ремонта всего здания Парламента. Пока власти Великобритании не согласовали этот проект, стоимость которого может составить 5,7 млрд фунтов ($7,4 млрд). Высокая стоимость объясняется необходимостью практически полностью заменить все инженерные системы, которые не обновлялись с 1950-х годов.
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