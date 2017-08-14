Тургруппу из 15 человек, которые вторые сутки не выходят на связь, ищут в Башкирии

Сотрудники полиции и оперативных служб ведут поиски группы из 15 туристов, которые выехали к водопаду Атыш (Башкирия) в субботу и до сих пор не выходили на связь, сообщили агентству "Интерфакс-Поволжье" в пресс-службе ГУ МЧС по региону в понедельник.

"Поступило сообщение, что 15 туристов из Челябинска, в том числе один ребенок, выехали в субботу, 12 августа, на автомобилях повышенной проходимости к водопаду Атыш Белорецкого района республики Башкортостан. Они не выходили на связь со спасателями с субботы", - сказал собеседник агентства.

По его словам, водопад Атыш - труднодоступная точка, поскольку в Белорецком районе с 11 по 13 августа шли сильные дожди, поднялся уровень реки Лемеза.

"На данный момент ведутся поисковые работы, на место направлены спасательные группы", - сказал сотрудник пресс-службы.

В свою очередь в пресс-службе МЧС по Челябинской области агентству сообщили, что родственники группы из 15-ти туристов, потерявшихся в Белорецком районе Башкирии, не обращались за помощью к экстренным службам в Челябинской области.

"К нам не поступало сообщений о пропаже группы туристов", - уточнил представитель МЧС.

Также обращений о помощи не поступало в пресс-службы областной поисково-спасательной службы и в дежурную часть полиции.

"Таких сообщений не зарегистрировано в период с 11 по 14 августа", - сказал сотрудник пресс-службы регионального ГУ МВД по Челябинской области.

Как уточнили агентству в пресс-службе МВД по Башкирии, в поиске тургруппы задействован весь личный состав отдела полиции близлежащего города Инзер.

"Поиски затруднены тем, что предполагаемый маршрут группы пролегал через почти непролазные дебри. Кроме того, для обнаружения группы невозможно использовать дроны - вокруг высокие горы и деревья", - сказал сотрудник пресс-службы.

По его словам, в районе поиска нет связи, "наши сотрудники не могут порой связаться друг с другом по служебной рации".

В поисках туристов, которые ведутся на площади в несколько десятков километров задействовано три единицы спецтехники и несколько сотрудников зонального поисково-спасательного отряда Башкирии, сообщили агентству в пресс-службе республиканского ГУ МЧС.