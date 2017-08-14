Азербайджанские таможенники предотвратили контрабанду около 430 тыс. сигарет по маршруту Ирак-Иран-Азербайджан-Грузия-Турция

Таможенные органы Азербайджана обнаружили крупную партию безакцизных сигарет различных марок зарубежного производства, сообщает сайт Государственного таможенного комитета (ГТК).
«Во время обыска, проведенного в принадлежащем гражданину Турции Йылдырыму Сулейману холодильном рефрижераторе, сотрудники Билясуварского таможенного управления обнаружили около 430 тыс. сигарет зарубежного производства», - отмечается в сообщении.
Автомобиль ехал порожняком из Ирака в Турцию транзитом через территории Ирана, Азербайджана и Грузии.
При проверке таможенники обнаружили под рефрижератором тайник, в котором было спрятано 429,6 тыс. сигарет, не имеющих азербайджанские акцизные марки. Гражданин Турции пытался контрабандным путем провезти 408 тыс. сигарет марки «Victory», 8 тыс. сигарет марки «ММ», 6 тыс. сигарет «KING», 5 тыс. – «OSCAR», 1,8 тыс. – «Brilliant» и 800 сигарет марки «GSS».
Р.Бабаев
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