Путин и Назарбаев обсудили сотрудничество, график предстоящих контактов и международную повестку - Кремль

Телефонный разговор президента Российской Федерации Владимира Путина с лидером Казахстана Нурсултаном Назарбаевым состоялся в понедельник, стороны обсудили сотрудничество, сообщает в понедельник пресс-служба Кремля.

"Обсуждены вопросы двустороннего сотрудничества, включая график предстоящих контактов на различных уровнях, а также актуальные темы международной повестки дня", - говорится в сообщении.