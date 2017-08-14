Путин и Назарбаев обсудили сотрудничество, график предстоящих контактов и международную повестку - Кремль

Телефонный разговор президента Российской Федерации Владимира Путина с лидером Казахстана Нурсултаном Назарбаевым состоялся в понедельник, стороны обсудили сотрудничество, сообщает в понедельник пресс-служба Кремля.
"Обсуждены вопросы двустороннего сотрудничества, включая график предстоящих контактов на различных уровнях, а также актуальные темы международной повестки дня", - говорится в сообщении.
Баку и Прага обсудили вопросы сотрудничества
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