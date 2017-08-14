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СНГ 14.08.2017 17:12

Путин и Назарбаев обсудили сотрудничество, график предстоящих контактов и международную повестку - Кремль

Телефонный разговор президента Российской Федерации Владимира Путина с лидером Казахстана Нурсултаном Назарбаевым состоялся в понедельник, стороны обсудили сотрудничество, сообщает в понедельник пресс-служба Кремля.

"Обсуждены вопросы двустороннего сотрудничества, включая график предстоящих контактов на различных уровнях, а также актуальные темы международной повестки дня", - говорится в сообщении.

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Тэги: РОССИЯ, КАЗАХСТАН, ПРЕЗИДЕНТЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]