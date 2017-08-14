Премьеры стран ЕврАзЭС подписали документы о признании водительских прав

Главы правительств стран - членов ЕврАзЭС подписали документы, в том числе связанные с взаимным признанием национальных и международных водительских удостоверений.
В понедельник в Астане прошло заседание Евразийского межправительственного совета, по итогам которого главы правительств подписали ряд документов.
В частности, были подписаны поручения Совета, связанного с работой по подготовке основных направлений реализации цифровой повестки ЕврАзЭС, а также о ходе работы над проектом соглашения по механизму прослеживаемости товаров в рамках Союза.
Кроме того, главы правительств ЕврАзЭС распорядились о создании комиссии по расследованию авиационных происшествий в рамках Союза и дали поручение о мониторинге таможенного декларирования товаров, ввозимых в государства - члены Евразийского экономического союза из Китая.
Также было подписано поручение Евразийского межправительственного совета о ходе работы по проекту договора о пенсионном обеспечении трудящихся государств - членов ЕврАзЭС.
Участники заседания также дали поручение, связанное с взаимным признанием национальных и международных водительских удостоверений, выданных в одном государстве - члене объединения для осуществления предпринимательской деятельности на территории другой страны Союза.
Среди подписанных документов - поручение Совета "О доступе экспортеров - государств - членов Евразийского экономического союза к услугам инфраструктуры морских портов РФ".
Был утвержден план мероприятий - "дорожная карта" по реализации основных направлений и этапов скоординированной транспортной политики членов ЕврАзЭС в части воздушного транспорта на 2018-2020 годы.
Главы правительств подписали распоряжение "о некоторых вопросах использования торговых площадок для организации централизованной торговли в рамках общего электроэнергетического рынка Евразийского экономического союза и финансирования мероприятий по формированию общего электроэнергетического рынка Союза.
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