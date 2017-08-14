Anglo Asian Mining ускорит добычу золота с месторождения Угур в Азербайджане

Британская компания «Anglo Asian Mining» (оператор по разработке золотоносных месторождений в Азербайджане – ИФ-Аз) планирует в сентябре 2017 года начать добычу первого золота с месторождения Угур в Дашкесанском районе Азербайджана (запад страны), отмечается в сообщении компании.

Ранее компания планировала начать разработку месторождения Угур в IV-ом квартале 2017 года.

«Работы по развитию проекта разработки месторождения Угур продолжаются успешно. Добычу руды с месторождения планируется начать в середине августа 2017 года, а ее переработка начнется в сентябре 2017 года. Таким образом, первое золото с Угур будет получено уже в следующем месяце»,- отмечается в информации со ссылкой на генерального директора Anglo Asian реза Везири (Reza Vaziri).

Он также сообщил, что общая оценка полезных ископаемых по JORC для месторождения Угур составляет 199 тыс. унций золота и 1 млн 49 тыс. унций серебра. «Это превышает нашу первоначальную оценку в 195тыс. унций золота. Месторождение Угур является ценным дополнением к нашим минеральным ресурсам в Гедабеке», - отметил Р.Везири.

При этом гендиректор сообщил, что извлекаемые запасы драгметаллов на месторождении Угур оцениваются в 147 тыс. унций золота и в 808 тыс. унций серебра.

Как сообщалось, месторождение Угур было открыто в октябре 2016 года.

Контракт типа PSA был подписан 21 августа 1997 года и предусматривает разработку 6 месторождений. Доля Азербайджана в контракте составляет 51%, Anglo Asian Mining PLC - 49%.

Согласно контракту, с этих месторождений планируется добыть 400 т золота, 2,5 тыс. т серебра.

Добыча первого золота началась в 2009 году с месторождения Кедабек, добыча серебра – в 2010 году. В сентябре 2013 года компания приступила к разработке месторождения Гоша, летом 2015 года – с месторождения Гадир.

Н.Аббасова