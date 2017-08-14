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Дальнее зарубежье 14.08.2017 17:48

Президент Южной Кореи на встрече с американским военачальником назвал действия КНДР угрозой всему миру

Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин призвал КНДР скорее вернуться за стол переговоров, отметив, что провокации Пхеньяна нарушают мир и стабильность не только в регионе, но и во всем мире, сообщает в понедельник южнокорейский телеканал Уай-Ти-Эн.

"Президент Мун осудил действия Северной Кореи, заявив, что эта страна дестабилизирует мир не только на Корейском полуострове и в регионе, но и во всем мире, тем, что продолжает испытания межконтинентальных баллистических ракет", - заявил пресс-секретарь президента по итогам встречи Мун Чжэ Ина с председателем Объединенного комитета начальников штабов Вооруженных сил США Джозефом Данфордом.

По словам пресс-секретаря, "президент отметил, что нынешние условия безопасности на Корейском полуострове представляют собой более серьезную, реальную и неотложную угрозу, чем когда-либо в результате развития ядерных и ракетных технологий Северной Кореей".

Встреча Мун Чжэ Ина с Дж.Данфордом прошла в официальной резиденции южнокорейского президента Чхонвадэ.

В свою очередь Дж.Данфорд подтвердил обязательства США в оказании поддержки Южной Кореи в сфере обороны в рамках американо-южнокорейского альянса. При этом генерал указал на необходимость мирного решения ситуации на Корейском полуострове.

При этом Дж.Данфорд подчеркнул, что военный сценарий будет принят, только в случае того, если все остальные инструменты окажутся неэффективными. Он также пояснил, что США продолжат обсуждать с Южной Кореей все варианты оказания давления на Пхеньян, включая военный сценарий.

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Тэги: ЮЖКОРЕЯ, КНДР, ДАНФОРД, ПОЗИЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]