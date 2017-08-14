Президент Южной Кореи на встрече с американским военачальником назвал действия КНДР угрозой всему миру

Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин призвал КНДР скорее вернуться за стол переговоров, отметив, что провокации Пхеньяна нарушают мир и стабильность не только в регионе, но и во всем мире, сообщает в понедельник южнокорейский телеканал Уай-Ти-Эн.
"Президент Мун осудил действия Северной Кореи, заявив, что эта страна дестабилизирует мир не только на Корейском полуострове и в регионе, но и во всем мире, тем, что продолжает испытания межконтинентальных баллистических ракет", - заявил пресс-секретарь президента по итогам встречи Мун Чжэ Ина с председателем Объединенного комитета начальников штабов Вооруженных сил США Джозефом Данфордом.
По словам пресс-секретаря, "президент отметил, что нынешние условия безопасности на Корейском полуострове представляют собой более серьезную, реальную и неотложную угрозу, чем когда-либо в результате развития ядерных и ракетных технологий Северной Кореей".
Встреча Мун Чжэ Ина с Дж.Данфордом прошла в официальной резиденции южнокорейского президента Чхонвадэ.
В свою очередь Дж.Данфорд подтвердил обязательства США в оказании поддержки Южной Кореи в сфере обороны в рамках американо-южнокорейского альянса. При этом генерал указал на необходимость мирного решения ситуации на Корейском полуострове.
При этом Дж.Данфорд подчеркнул, что военный сценарий будет принят, только в случае того, если все остальные инструменты окажутся неэффективными. Он также пояснил, что США продолжат обсуждать с Южной Кореей все варианты оказания давления на Пхеньян, включая военный сценарий.
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