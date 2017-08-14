Путин и Атамбаев обсудили по телефону сотрудничество - Кремль

Телефонный разговор президента Российской Федерации Владимира Путина с лидером Киргизии Алмазбеком Атамбаевым состоялся в понедельник, стороны обсудили сотрудничество, сообщает в понедельник пресс-служба Кремля.

"Обсуждены актуальные вопросы двустороннего сотрудничества в контексте реализации договоренностей, достигнутых в рамках государственного визита Президента Киргизской Республики в Российскую Федерацию 19-24 июня 2017 г", - говорится в сообщении.

Кроме того, А.Атамбаев рассказал об итогах прошедшего в Киргизии 20-23 июля 2017 г. международного форума "Алтайская цивилизация и родственные народы алтайской языковой семьи", в котором приняли участие и российские представители.

Ранее в понедельник В.Путин провел телефонный разговор с президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым.