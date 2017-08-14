Нефть дешевеет, Brent торгуется у $51,65 за баррель

Цены на нефть перешли к снижению в ходе торгов в понедельник, участники рынка оценивают сигналы о сокращении добычи в Ливии и данные о нефтедобыче в США.
Стоимость октябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:03в понедельник опустилась на $0,45 (0,86%) - до $51,65 за баррель.
Цена фьючерса на нефть WTI на сентябрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) уменьшилась к этому времени на $0,34 (0,7%) - до $48,48 за баррель.
Как ранее сообщалось со ссылкой на источники, добыча нефти на месторождении аш-Шарара в Ливии упала более чем на 30% - до 200 тыс. баррелей в сутки (б/с).
Кроме того, по данным источников, отгрузка нефти из ливийского порта Зуэйтина ограничена в связи с забастовкой портовых служащих.
"После роста добычи на протяжении последних месяцев, Ливия, судя по всему, испытывает проблемы", - говорит аналитик Global Risk Management Майкл Поульсен.
Ранее сообщалось, что объем добычи в Ливии вырос до 1 млн баррелей в сутки.
Вместе с тем данные Baker Hughes, опубликованные в минувшую пятницу, указали на рост числа действующих нефтяных буровых установок в США за прошедшую неделю на 3 единицы - до 768 установок.
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