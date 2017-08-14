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ТЭК 14.08.2017 16:14

Нефть дешевеет, Brent торгуется у $51,65 за баррель

Цены на нефть перешли к снижению в ходе торгов в понедельник, участники рынка оценивают сигналы о сокращении добычи в Ливии и данные о нефтедобыче в США.

Стоимость октябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:03в понедельник опустилась на $0,45 (0,86%) - до $51,65 за баррель.

Цена фьючерса на нефть WTI на сентябрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) уменьшилась к этому времени на $0,34 (0,7%) - до $48,48 за баррель.

Как ранее сообщалось со ссылкой на источники, добыча нефти на месторождении аш-Шарара в Ливии упала более чем на 30% - до 200 тыс. баррелей в сутки (б/с).

Кроме того, по данным источников, отгрузка нефти из ливийского порта Зуэйтина ограничена в связи с забастовкой портовых служащих.

"После роста добычи на протяжении последних месяцев, Ливия, судя по всему, испытывает проблемы", - говорит аналитик Global Risk Management Майкл Поульсен.

Ранее сообщалось, что объем добычи в Ливии вырос до 1 млн баррелей в сутки.

Вместе с тем данные Baker Hughes, опубликованные в минувшую пятницу, указали на рост числа действующих нефтяных буровых установок в США за прошедшую неделю на 3 единицы - до 768 установок.

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Тэги: НЕФТЬ, ЦЕНА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]