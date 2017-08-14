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Происшествия 14.08.2017 16:16

Более килограмма героина изъяла полиция у двоих жителей Баку

Более килограмма героина изъяли сотрудники Хазарского РУП столицы у двоих жителей Баку, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в понедельник в Министерстве внутренних дел Азербайджана.

«Сотрудники Хазарского РУП изъяли у жителей Баку Сейрана Шахмазова и Хабиба Ибрагимова, соответственно, 705 г и 305,11 г героина», - говорится в сообщении.

Р.Бабаев

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, КРИМИНАЛ, НАРКОТИКИ, ИЗЪЯТИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]