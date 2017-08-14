Более килограмма героина изъяла полиция у двоих жителей Баку

Более килограмма героина изъяли сотрудники Хазарского РУП столицы у двоих жителей Баку, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в понедельник в Министерстве внутренних дел Азербайджана.

«Сотрудники Хазарского РУП изъяли у жителей Баку Сейрана Шахмазова и Хабиба Ибрагимова, соответственно, 705 г и 305,11 г героина», - говорится в сообщении.

Р.Бабаев