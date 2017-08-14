Украина никогда не поставляла ракетные двигатели и ракетные технологии КНДР, заявляют в Киеве

Украинский оборонный и авиакосмический комплексы не поставляли оружия и военных технологий в Северную Корею, заявил секретарь Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Украины Александр Турчинов.
"Эта информация не имеет под собой никаких оснований, является провокационной по своему содержанию", - цитирует в понедельник днем пресс-служба секретаря СНБО А.Турчинова.
"Украина никогда не поставляла ракетные двигатели и любые ракетные технологии в Северную Корею. Считаем, что эта антиукраинская кампания спровоцирована российскими спецслужбами для прикрытия своего участия в северокорейских ядерных и ракетных программах", - подчеркнул секретарь СНБО Украины.
Он отметил, что Украина считает режим Северной Кореи "тоталитарным, опасным и непредсказуемым, и поддерживает все санкции против этой страны".
Ранее в понедельник, 14 августа, на сайте газеты The New York Times была опубликована статья с заголовком "Северокорейский ракетный успех связан украинским заводом, говорят исследователи". В статье со ссылкой на исследование специалиста по ракетным вопросам в Международном институте стратегических исследований (International Institute for Strategic Studies, IISS) Майкла Эллемана (англ. Michael Elleman) говорится, что последние успехи КНДР в испытаниях межконтинентальной баллистической ракеты "стали возможны благодаря покупкам мощных ракетных двигателей на черном рынке, вероятно, с украинского завода, имеющего исторические связи с российской ракетной программой".
В статье отмечается, что исследователи, анализировавшие северокорейские фотографии, на которых лидер КНДР Ким Чен Ын осматривает ракетные двигатели, пришли к выводу, что они "основываются на проектах, похожих на те, на которых когда-то базировался ракетный флот СССР".
Производство таких двигателей осуществлялось лишь на нескольких заводах на территории бывшего СССР. Правительственные следователи и эксперты США сосредоточили свое внимание на украинском заводе "Южмаш". Во времена "холодной войны" завод в городе Днепр (бывший Днепропетровск) строил мощные ракеты для советского арсенала включая гигантские СС-18. Завод остался главным производителем российских ракет даже после того, как Украина обрела независимость.
После отстранения от власти в 2014 году президента Украины Виктора Януковича для "Южмаша" наступили тяжелые времена, украинский завод испытывает недофинансирование. Эксперты считают, что именно он стал главным источником двигателей для межконтинентальных ракет КНДР, запущенных в прошлом месяце.
В статье приводится обнародованное в прошлом месяце "Южмашем" опровержение сообщения о том, что завод переживает тяжелые времена и продает технологии за границу, в частности в Китай. На сайте компании отмечается, что она не передавала опасные технологии за пределы Украины и не будет этого делать. Вместе с тем, американские следователи не верят в эти заверения. При этом, говорится в опубликованном материале, нет никаких доказательств, что президент Украины Петр Порошенко знал о возможной утечке технологий с завода, а то, "как двигатели РД-250 попали в КНДР, до сих пор остается загадкой".
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