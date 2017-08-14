Компании Силиконовой долины сокращают прием на работу иностранцев из-за опасений, что президент США Дональд Трамп может ограничить иммиграцию и усложнить наем зарубежных специалистов, пишет The Financial Times.

В первом квартале число заявок работодателей на проведение интервью с иностранными кандидатами упало на 46% относительно того же периода прошлого года, а во втором квартале этот показатель снизился на 37%. Об этом сообщила платформа поиска персонала в высокотехнологической отрасли Hired, которая собрала данные более 10 тыс. компаний. Иностранцы также с меньшей охотой стали отвечать на запросы со стороны американских компаний данной сферы.

Исполнительный директор Hired Мехул Пател полагает, что работодатели находятся в "подвешенном состоянии", опасаясь, что Д.Трамп сократит число иммигрантов, которые могут переехать в США. Это усугубляет существующий дефицит талантов в технологической отрасли.

"Неопределенность приводит к своего рода параличу", - отмечает он.

По словам М.Патела, охоту за талантами ведут как гиганты отрасли, так и стартапы, которые получают значительную поддержку со стороны венчурного капитала. Компании все чаще подбирают по несколько кандидатов на одну позицию, заранее предполагая, что часть из них уйдет к конкурентам.

В то же время и специалисты также не спешат на работу в Силиконовую долину, свидетельствуют результаты проведенного Hired опроса 300 работников отрасли. После избрания нового президента США 40% раздумывают о переезде в другую страну, причем почти треть присматривается к Канаде, а далее по предпочтительности следуют Германия, государства Азии и Австралия.

Аналогичная ситуация складывалась в Великобритании после голосования о Brexit. После решения страны выйти из Европейского союза доля британских компаний, предлагающих работу иностранным кандидатам, упала почти на 30%.