Компании Силиконовой долины сокращают прием на работу иностранцев из-за опасений, что президент США Дональд Трамп может ограничить иммиграцию и усложнить наем зарубежных специалистов, пишет The Financial Times.
В первом квартале число заявок работодателей на проведение интервью с иностранными кандидатами упало на 46% относительно того же периода прошлого года, а во втором квартале этот показатель снизился на 37%. Об этом сообщила платформа поиска персонала в высокотехнологической отрасли Hired, которая собрала данные более 10 тыс. компаний. Иностранцы также с меньшей охотой стали отвечать на запросы со стороны американских компаний данной сферы.
Исполнительный директор Hired Мехул Пател полагает, что работодатели находятся в "подвешенном состоянии", опасаясь, что Д.Трамп сократит число иммигрантов, которые могут переехать в США. Это усугубляет существующий дефицит талантов в технологической отрасли.
"Неопределенность приводит к своего рода параличу", - отмечает он.
По словам М.Патела, охоту за талантами ведут как гиганты отрасли, так и стартапы, которые получают значительную поддержку со стороны венчурного капитала. Компании все чаще подбирают по несколько кандидатов на одну позицию, заранее предполагая, что часть из них уйдет к конкурентам.
В то же время и специалисты также не спешат на работу в Силиконовую долину, свидетельствуют результаты проведенного Hired опроса 300 работников отрасли. После избрания нового президента США 40% раздумывают о переезде в другую страну, причем почти треть присматривается к Канаде, а далее по предпочтительности следуют Германия, государства Азии и Австралия.
Аналогичная ситуация складывалась в Великобритании после голосования о Brexit. После решения страны выйти из Европейского союза доля британских компаний, предлагающих работу иностранным кандидатам, упала почти на 30%.
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