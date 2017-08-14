Природные пожары продолжаются в Португалии, более 40 человек пострадали

Не менее 45 человек получили травмы за последние два дня в результате природных пожаров в центральной части Португалии, сообщает в понедельник агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на пресс-секретаря Агентства гражданской обороны страны Патрисию Гашпар.

По ее словам, несмотря на некоторое снижение температур ситуация до сих пор остается сложной особенно в 10 районах, включая зоны городов Каштелу и Коимбра.

На помощь португальцам пришли расчеты пожарных из Испании и Марокко.

Португалия серьезно пострадала от природных пожаров в июне этого года, жертвами которых стали 64 человека.