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Дальнее зарубежье 14.08.2017 19:00

Природные пожары продолжаются в Португалии, более 40 человек пострадали

Не менее 45 человек получили травмы за последние два дня в результате природных пожаров в центральной части Португалии, сообщает в понедельник агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на пресс-секретаря Агентства гражданской обороны страны Патрисию Гашпар.

По ее словам, несмотря на некоторое снижение температур ситуация до сих пор остается сложной особенно в 10 районах, включая зоны городов Каштелу и Коимбра.

На помощь португальцам пришли расчеты пожарных из Испании и Марокко.

Португалия серьезно пострадала от природных пожаров в июне этого года, жертвами которых стали 64 человека.

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Тэги: ПОРТУГАЛИЯ, ПОЖАРЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]