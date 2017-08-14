Таджикистан находится в контакте с коллегами из РФ в связи с задержанием подозреваемых в подготовке терактов в Москве, заявляют в Душанбе

Правоохранительные органы Таджикистана находятся на постоянной связи с российскими коллегами, ведется совместная работа, обмен информацией по факту задержания подозреваемых в подготовке терактов в Москве, заявил "Интерфаксу" в понедельник источник в силовых структурах республики.

"В интересах следствия пока мы не можем дать информацию по этому поводу", - отметил собеседник агентства.

Ранее в понедельник ФСБ РФ сообщила о пресечении в Московском регионе деятельности террористической группы, планировавшей совершить серию терактов в местах массового скопления людей, в том числе на объектах транспорта и крупных торговых площадках Москвы с использованием "террористов-смертников" и взрывных устройств большой мощности.

"ФСБ России в результате проведения оперативно-розыскных мероприятий в Московском регионе пресечена деятельность террористической группы, намеревавшейся совершить серию терактов в местах массового скопления людей, в том числе на объектах транспорта и крупных торговых площадках Москвы с использованием "террористов-смертников" и взрывных устройств большой мощности", - заявили "Интерфаксу" в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ.

Спецслужба подчеркивает, что "установлены и в результате спецоперации задержаны члены террористической группы, среди которых: куратор подготовки преступления - эмиссар запрещенной в РФ международной террористической организации "Исламское государство", специалист по изготовлению взрывных устройств и два "террориста-смертника".

"В Подмосковье выявлена и обезврежена лаборатория по производству взрывчатых веществ и самодельных взрывных устройств", - сообщает ФСБ.

В ходе первичных следственных и оперативных действий установлено, что "готовившиеся теракты организованы находящимися в Сирии главарями и эмиссарами международной террористической организации "Исламское государство", в их числе находящиеся в международном розыска Назаров Т.М. и Ширинджонов А.М. - руководитель школы подрывников ИГИЛ", сообщили в российской спецслужбе.

Там отметили, что террористическая группа состояла из гражданина России и трех граждан государств центральноазиатского региона.

Со своей стороны пресс-секретарь Лефортовского суда Москвы Екатерина Краснова сообщила в понедельник "Интерфаксу", что суд в ближайшее время рассмотрит ходатайство Федеральной службы безопасности России об аресте задержанных по подозрению в подготовке терактов в Москве.

"В Лефортовский районный суд Москвы поступили ходатайства об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Ходжиева Давлатёра Саидовича, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.30 п. "а" ч.2 ст.205, ч.3 ст.30 ч.3 ст.222.1 УК РФ (подготовка теракта и незаконный оборот взрывчатых веществ и устройств в составе группы); в отношении Сиёвуши Давронзода, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.30 п. "а" ч.2 ст.205, ч.3 ст.30 ч.3 ст.222.1 УК РФ; в отношении Бурхонова Сулаймона, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.30 п. "а" ч.2 ст.205, ч.3 ст.30 ч.3 ст.222.1 УК РФ", - сказала Е.Краснова.