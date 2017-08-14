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ТЭК 14.08.2017 17:32

Доходы SOCAR Trading SA в 2016 году увеличились на 14%

Доходы компании SOCAR Trading SA (торговая «дочка» компании SOCAR, ГНКАР) в 2016 году составили $25,9 млн, что на 14,1% выше показателя 2015 года, говорится в отчете компании за 2016 год.

«В 2016 году доходы компании составили $25,9 млн. В отчетный год на мировых рынках SOCAR Trading SA продала 50 млн тонн нефти (рост на 6,4% по сравнению с 2015 годом), из которых 29 млн тонн пришлось на долю нефти и нефтепродуктов третьих сторон, 21 млн тонн – на азербайджанскую нефть», - сообщается в документе.

По данным компании, в 2016 году SOCAR Trading реализовала на мировых рынках более 10 млн тонн нефтепродуктов, из которых 59% пришлось на светлые нефтепродукты, 5%- на средние дистилляты и 36% - на тяжелые дистилляты.

SOCAR Trading SA начала свою деятельность в декабре 2007 года. Компания занимается операциями по продаже нефти и газа на международных рынках.

В настоящее время офисы компании функционируют в Женеве, Сингапуре, Калгари, Дубае, Лондоне, Хьюстоне.

Н.Аббасова

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, SOCAR TRADING, ДОХОДЫ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]