Доходы SOCAR Trading SA в 2016 году увеличились на 14%

Доходы компании SOCAR Trading SA (торговая «дочка» компании SOCAR, ГНКАР) в 2016 году составили $25,9 млн, что на 14,1% выше показателя 2015 года, говорится в отчете компании за 2016 год.
«В 2016 году доходы компании составили $25,9 млн. В отчетный год на мировых рынках SOCAR Trading SA продала 50 млн тонн нефти (рост на 6,4% по сравнению с 2015 годом), из которых 29 млн тонн пришлось на долю нефти и нефтепродуктов третьих сторон, 21 млн тонн – на азербайджанскую нефть», - сообщается в документе.
По данным компании, в 2016 году SOCAR Trading реализовала на мировых рынках более 10 млн тонн нефтепродуктов, из которых 59% пришлось на светлые нефтепродукты, 5%- на средние дистилляты и 36% - на тяжелые дистилляты.
SOCAR Trading SA начала свою деятельность в декабре 2007 года. Компания занимается операциями по продаже нефти и газа на международных рынках.
В настоящее время офисы компании функционируют в Женеве, Сингапуре, Калгари, Дубае, Лондоне, Хьюстоне.
Н.Аббасова
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