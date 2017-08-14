Путин обсудил с президентом Ирана совместные энергетические и транспортные проекты, а также международные вопросы - Кремль

Телефонный разговор президентов России и Ирана Владимира Путина и Хасана Рухани состоялся в понедельник по инициативе иранской стороны, сообщает пресс-служба Кремля.

Как сообщается, В.Путин поздравил Х.Рухани с проведенной 5 августа церемонией инаугурации и пожелал успехов в продолжении работы на посту президента Ирана.

"Обсуждены ход развития двустороннего сотрудничества, включая реализацию совместных проектов в нефтегазовой, электроэнергетической и транспортной сферах, а также некоторые вопросы международной повестки дня", - говорится в сообщении пресс-службы.

Отмечается, что "при обмене мнениями по актуальным аспектам ситуации в Сирии подтверждена заинтересованность в дальнейшей координации совместных усилий, направленных на урегулирование кризиса".

Условлено о продолжении контактов на различных уровнях, добавили в пресс-службе президента РФ.

Ранее В.Путин и Х.Рухани обсуждали ситуацию вокруг Сирии в ходе телефонного разговора в начале апреля. Разговор также состоялся по инициативе иранской стороны. Как сообщали тогда в пресс-службе Кремля, был обсужден ход реализации договоренностей, достигнутых в рамках состоявшегося 27-28 марта 2017 года официального визита Х.Рухани в Россию. В свою очередь Х.Рухани тогда сообщил, что президенты договорились о более тесной координации действий в Сирии.